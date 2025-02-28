Хотів порадувати батька: сімейна традиція зробила чоловіка мільйонером (фото)

Чоловік приготував для батька сюрприз, щоб потішити його в знаменний день. Тепер вони планують як витрачатимуть 1,1 мільйона доларів, виграні в лотерею.

Related video

Незвичайний подарунок на день народження виявився по-справжньому вдалим для жителя Мічигану (США) і його батька. Про це пише UPI.

Чоловік з округу Макомб придбав лотерейний білет Lotto 47 у магазині Liquor Land на East 9 Mile Road в Істпоінті, як він зізнався, з особливим змістом. Саме там його батько купував квитки, коли він був дитиною.

"Я купив квиток для свого батька як подарунок на день народження. Я не часто роблю так, але коли це відбувається, я завжди обираю магазин Liquor Land, тому що у мене з цим місцем пов'язані теплі спогади", — розповів переможець представникам лотереї Мічигану.

Лотерейний білет Lotto 47 Фото: Michigan Lottery

Подарунок виявився більш ніж вдалим: після розіграшу 14 грудня батько перевірив білет і був приголомшений побаченим.

"Йому довелося поглянути на нього не один раз, щоб повірити в те, що він дійсно виграв", — поділився син.

Тепер щасливчики планують використати отримані 1,1 мільйона доларів на оплату рахунків та інвестування в бізнес.

"Який пам'ятний подарунок на день народження від сина своєму батькові. Перевершити цей подарунок буде майже неможливо, але розділити з сім'єю такі чудові спогади — і виграш джекпоту — безцінно", — прокоментувала комісар лотереї Мічигану Сюзанна Шкрелі.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси й насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що Жаклін Мангус вирішила заховати лотерейний білет у Біблії. Жінка не надавала цьому особливого значення, але, як виявилося, це стало щасливою ознакою.