"Самое страшное здание": тайна небоскреба, в котором полностью отсутствуют окна (видео)

Здание спроектировано как одно из самых защищенных в мире. По данным открытых источников, в нем имеется запас воды, топлива и электричества, позволяющий автономную работу в течение двух недель.

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В самом сердце Манхэттена (Нью-йорк, США), на 33 Thomas Street, возвышается загадочный небоскреб, который десятилетиями вызывал вопросы у жителей города и пользователей интернета. В отличие от большинства высотных зданий, это совершенно лишено окон, что породило массу слухов и конспирологических теорий. Об этом пишет Lad Bible.

Вопрос о назначении здания даже задал знаменитый актер Том Хэнкс. В 2017 году он опубликовал в Twitter фотографию этого небоскреба с подписью: "Это самое страшное здание, которое я когда-либо видел! Что происходит внутри?".

Пользователь TikTok Эрик Гидри (@e.guidry) прояснил, что постройка является частью сети коммуникационной инфраструктуры AT&T. До цифровой эпохи такие сооружения использовались как ключевые узлы телефонной связи, где происходило физическое переключение звонков между абонентами.

Оказалось, что в этих зданиях размещались мощные телефонные коммутаторы и другое телекоммуникационное оборудование, которое не нуждалось в естественном освещении. Чтобы упростить конструкцию и повысить безопасность, окна просто не добавляли.

Здание на Thomas Street 33 было построено для размещения телефонного коммутационного оборудования Фото: Скриншот

Однако 33 Thomas Street выделяется даже среди подобных объектов. Здание спроектировано как одно из самых защищенных в мире. По данным открытых источников, в нем имеется запас воды, топлива и электричества, позволяющий автономную работу в течение двух недель. Также предполагается, что конструкция способна выдержать ядерный взрыв – в пределах разумного.

Конспирологические версии

Несмотря на официальное объяснение, вокруг здания витает множество слухов. В 2016 году некоммерческое издание The Intercept опубликовало результаты расследования, основанные на документах разоблачителя АНБ Эдварда Сноудена. Согласно этим данным, 33 Thomas Street якобы используется американским Агентством национальной безопасности (АНБ) в качестве секретного центра слежки под кодовым названием TITANPOINTE.

По словам бывшего инженера AT&T, внутри небоскреба находится "крупный шлюзовой коммутатор", который обрабатывает международные звонки и интернет-трафик. Это позволило предположить, что здание играет ключевую роль в программах глобальной слежки США.

Любители теорий заговора продолжают фантазировать, называя здание секретной базой правительства Фото: The New York Times

Хотя документальные доказательства связи здания с АНБ остаются спорными, факт остается фактом: 33 Thomas Street – это стратегически важный объект связи, и его функции, возможно, далеко выходят за рамки традиционной телефонии.

Любители теорий заговора продолжают фантазировать, называя здание секретной базой правительства, "логовом вампиров" или же штаба инопланетных ящеров.

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