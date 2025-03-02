"Найстрашніша будівля": таємниця хмарочоса, в якому повністю відсутні вікна (відео)

Будівля спроєктована як одна з найбільш захищених у світі. За даними відкритих джерел, у ній є запас води, палива та електрики, що дає змогу автономно працювати протягом двох тижнів.

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У самому серці Мангеттена (Нью-йорк, США), на 33 Thomas Street, височіє загадковий хмарочос, який десятиліттями викликав запитання в жителів міста і користувачів інтернету. На відміну від більшості висотних будівель, цей абсолютно позбавлений вікон, що породило масу чуток і конспірологічних теорій. Про це пише Lad Bible.

Питання про призначення будівлі навіть поставив знаменитий актор Том Генкс. У 2017 році він опублікував у Twitter фотографію цього хмарочоса з підписом: "Це найстрашніша будівля, яку я коли-небудь бачив! Що відбувається всередині?".

Користувач TikTok Ерік Гідрі (@e.guidry) прояснив, що споруда є частиною мережі комунікаційної інфраструктури AT&T. До цифрової епохи такі споруди використовувалися як ключові вузли телефонного зв'язку, де відбувалося фізичне перемикання дзвінків між абонентами.

Виявилося, що в цих будівлях розміщувалися потужні телефонні комутатори та інше телекомунікаційне обладнання, яке не потребувало природного освітлення. Щоб спростити конструкцію і підвищити безпеку, вікна просто не додавали.

Будівля на Thomas Street 33 була побудована для розміщення телефонного комутаційного обладнання Фото: Скриншот

Однак 33 Thomas Street виділяється навіть серед подібних об'єктів. Будівля спроєктована як одна з найзахищеніших у світі. За даними відкритих джерел, у ній є запас води, палива та електрики, що дає змогу автономно працювати протягом двох тижнів. Також передбачається, що конструкція здатна витримати ядерний вибух — у межах розумного.

Конспірологічні версії

Незважаючи на офіційне пояснення, навколо будівлі витає безліч чуток. У 2016 році некомерційне видання The Intercept опублікувало результати розслідування, засновані на документах викривача АНБ Едварда Сноудена. Згідно з цими даними, 33 Thomas Street нібито використовується американським Агентством національної безпеки (АНБ) як секретний центр стеження під кодовою назвою TITANPOINTE.

За словами колишнього інженера AT&T, усередині хмарочоса розташований "великий шлюзовий комутатор", який обробляє міжнародні дзвінки та інтернет-трафік. Це дало змогу припустити, що будівля відіграє ключову роль у програмах глобального стеження США.

Любителі теорій змови продовжують фантазувати, називаючи будівлю секретною базою уряду Фото: The New York Times

Хоча документальні докази зв'язку будівлі з АНБ залишаються спірними, факт залишається фактом: 33 Thomas Street — це стратегічно важливий об'єкт зв'язку, і його функції, можливо, далеко виходять за рамки традиційної телефонії.

Любителі теорій змови продовжують фантазувати, називаючи будівлю секретною базою уряду, "лігвом вампірів" або ж штабом інопланетних ящерів.

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