Мечтали жить рядом: четверо подруг купили дома на одной улице (фото, видео)

Сарабет Стин, Келли Холбин, Кристен Викьерак и Эринн Коттман стали звездами в соцсетях. Однако идея стать соседками возникла не сразу.

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Мечта жить рядом с лучшими друзьями кажется недостижимой во взрослом возрасте, но четыре женщины из Атланты (США) доказали обратное. Их история, запечатленная в вирусном видео на TikTok, растрогала миллионы пользователей, показав, что настоящая дружба может превратиться в крепкое сообщество.

Сарабет Стин, Келли Холбин, Кристен Викьерак и Эринн Коттман стали звездами в соцсетях после неожиданного "сюрприза". В ролике, опубликованном 10 февраля в TikTok-аккаунте @sbinthecityatl, подруги сидят в машине, когда Викьерак объявляет, что купила дом прямо по соседству. Их восторг не поддается описанию.

Пользователи TikTok оценили видео: оно набрало более 6,8 миллиона просмотров за короткое время.

"POV: когда твоя подруга удивляет тебя, сказав, что купила дом рядом, чтобы вы все могли жить в своем маленьком самодельном комплексе", — подписала она свой ролик.

Дружба длиной в четверть века

История дружбы началась более 25 лет назад. Холбин и Викьерак познакомились в Атланте, куда переехали из Мичигана. Через общих друзей они встретили Стин, а она, в свою очередь, познакомила их с Коттман. С годами они стали неразлучны.

Сарабет Стин, Келли Холбин, Кристен Викьерак и Эринн Коттман стали звездами в соцсетях Фото: newsweek

Идея стать соседками возникла не сразу. Первой в этом районе поселилась Стин со своей семьей, а вскоре за ней последовала Холбин, увидев потенциал нового жилого комплекса. Затем к ним присоединилась Коттман, которая искала новый дом, а последним элементом "пазла" стала Викьерак, неожиданно решившая приобрести недвижимость рядом.

Женщины отмечают, что совместное проживание стало для них источником поддержки. Они помогают друг другу по хозяйству, гуляют с собаками, делят радости и трудности.

"Мы не созданы для того, чтобы жить в изоляции. Знание, что рядом с тобой есть близкие люди, — это бесценный комфорт", — говорит Коттман.

Подруги надеются, что их история вдохновит других создавать свои собственные "мини-сообщества", ведь дружба и поддержка могут сделать жизнь проще и счастливее. Они даже рассматривают идею расширить свою концепцию и помочь другим женщинам найти таких же близких друзей.

Ранее Фокус сообщал, что семья отказалась от $50 млн и осталась жить в одиноком особняке. На участке семьи Заммит могло быть построено около 50 жилых домов, однако они отвергли предложение в 50 миллионов австралийских долларов и предпочли сохранить свой дом и продолжать в нем жить.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.