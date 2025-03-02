Мріяли жити поруч: четверо подруг купили будинки на одній вулиці (фото, відео)

Сарабет Стін, Келлі Холбін, Крістен Вік'єрак та Ерінн Коттман стали зірками в соцмережах. Однак ідея стати сусідками виникла не одразу.

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Мрія жити поруч із найкращими друзями здається недосяжною в дорослому віці, але чотири жінки з Атланти (США) довели протилежне. Їхня історія, зафіксована у вірусному відео на TikTok, зворушила мільйони користувачів, показавши, що справжня дружба може перетворитися на міцну спільноту.

Сарабет Стін, Келлі Холбін, Крістен Вік'єрак і Ерінн Коттман стали зірками в соцмережах після несподіваного "сюрпризу". У ролику, опублікованому 10 лютого в TikTok-акаунті @sbinthecityatl, подруги сидять у машині, коли Вік'єрак оголошує, що купила будинок просто по сусідству. Їхнє захоплення не піддається опису.

Користувачі TikTok оцінили відео: воно набрало понад 6,8 мільйона переглядів за короткий час.

"POV: коли твоя подруга дивує тебе, сказавши, що купила будинок поруч, щоб ви всі могли жити у своєму маленькому саморобному комплексі", — підписала вона свій ролик.

Дружба довжиною у чверть століття

Історія дружби почалася понад 25 років тому. Холбін і Вік'єрак познайомилися в Атланті, куди переїхали з Мічигану. Через спільних друзів вони зустріли Стін, а вона, своєю чергою, познайомила їх із Коттман. З роками вони стали нерозлучними.

Сарабет Стін, Келлі Голбін, Крістен Вік'єрак та Ерінн Коттман стали зірками в соцмережах Фото: newsweek

Ідея стати сусідками виникла не відразу. Першою в цьому районі оселилася Стін зі своєю сім'єю, а незабаром за нею пішла Холбін, побачивши потенціал нового житлового комплексу. Потім до них приєдналася Коттман, яка шукала новий будинок, а останнім елементом "пазла" стала Вік'єрак, яка несподівано вирішила придбати нерухомість поруч.

Жінки зазначають, що спільне проживання стало для них джерелом підтримки. Вони допомагають одна одній по господарству, гуляють із собаками, ділять радощі та труднощі.

"Ми не створені для того, щоб жити в ізоляції. Знання, що поруч із тобою є близькі люди, — це неоціненний комфорт", — каже Коттман.

Подруги сподіваються, що їхня історія надихне інших створювати свої власні "міні-спільноти", адже дружба і підтримка можуть зробити життя простішим і щасливішим. Вони навіть розглядають ідею розширити свою концепцію і допомогти іншим жінкам знайти таких самих близьких друзів.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я відмовилася від $50 млн і залишилася жити в самотньому особняку. На ділянці сім'ї Замміт могло бути побудовано близько 50 житлових будинків, проте вони відкинули пропозицію в 50 мільйонів австралійських доларів і вважали за краще зберегти свій будинок і продовжувати в ньому жити.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.