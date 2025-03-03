Турист обнаружил загадочные буквы на своем билете, из-за которых он опоздал на рейс (видео)

Джордин Верзера поделилась роликом, который стал вирусным и быстро набрал 10,2 млн просмотров. Оказалось, что отметка на билете может привести к дополнительным проверкам и задержкам.

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Недавний случай в одном из аэропортов США вызвал вопросы среди путешественников. Одна из пассажирок, Джордин Верзера, обнаружила на посадочном билете своего парня загадочный штамп "SSSS" и поделилась своим опытом в вирусном видео в TikTok.

Ролик стал вирусным и быстро набрал 10,2 млн просмотров. Оказалось, что эта отметка может стать причиной дополнительных проверок, задержек и даже разлуки с попутчиками перед рейсом.

Штамп "SSSS" расшифровывается как Secondary Security Screening Selection — дополнительный досмотр службы безопасности. Он может включать в себя тщательную проверку ручной клади, взятие мазков с рук и допрос. В основном такой досмотр проводится на рейсах, направляющихся в США или выполняемых внутри страны, но его могут применить и к другим маршрутам.

Эксперты в сфере путешествий отмечают, что причины выбора пассажира для дополнительного контроля могут быть различными. Среди них:

Бронирование билетов в последний момент;

Покупка билета в один конец;

Необычный маршрут или частые международные поездки;

Несовпадение данных о пассажире;

Случайный выбор системой безопасности.

Некоторые пассажиры, сталкивающиеся с этим кодом регулярно, утверждают, что заранее выделяют дополнительное время перед рейсом, чтобы избежать возможных стрессовых ситуаций.

Видео Джордин Верзеры вызвало бурное обсуждение в сети. Многие пользователи поделились своими историями:

"Я тоже получал этот штамп! Мне пришлось потратить кучу времени на проверку, хотя я ничего подозрительного не делал";

"Это случилось с моим парнем! Нас просто разделили перед посадкой, и никто не объяснил почему";

"Мне кажется, что они выбирают пассажиров случайно, потому что я регулярно получаю SSSS, хотя никогда не бронирую в последний момент";

"Я слышал, что если один раз попал в этот список, то в следующий раз есть большая вероятность, что опять придется проходить проверку".

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