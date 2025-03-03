Турист виявив загадкові літери на своєму квитку, через які він запізнився на рейс (відео)
Джордін Верзера поділилася роликом, який став вірусним і швидко набрав 10,2 млн переглядів. Виявилося, що позначка на квитку може призвести до додаткових перевірок і затримок.
Нещодавній випадок в одному з аеропортів США викликав питання серед мандрівників. Одна з пасажирок, Джордін Верзера, виявила на посадковому квитку свого хлопця загадковий штамп "SSSS" і поділилася своїм досвідом у вірусному відео в TikTok.
Ролик став вірусним і швидко набрав 10,2 млн переглядів. Виявилося, що ця позначка може стати причиною додаткових перевірок, затримок і навіть розлуки з попутниками перед рейсом.
Штамп "SSSS" розшифровується як Secondary Security Screening Selection — додатковий огляд служби безпеки. Він може містити ретельну перевірку ручної поклажі, взяття мазків з рук і допит. Переважно такий огляд проводять на рейсах, що прямують до США або виконуються всередині країни, але його можуть застосувати й до інших маршрутів.
Експерти у сфері подорожей зазначають, що причини вибору пасажира для додаткового контролю можуть бути різними. Серед них:
- Бронювання квитків в останній момент;
- Купівля квитка в один кінець;
- Незвичайний маршрут або часті міжнародні поїздки;
- Розбіжність даних про пасажира;
- Випадковий вибір системою безпеки.
Деякі пасажири, які стикаються з цим кодом регулярно, стверджують, що заздалегідь виділяють додатковий час перед рейсом, щоб уникнути можливих стресових ситуацій.
Відео Джордін Верзери викликало бурхливе обговорення в мережі. Багато користувачів поділилися своїми історіями:
- "Я теж отримував цей штамп! Мені довелося витратити купу часу на перевірку, хоча я нічого підозрілого не робив";
- "Це сталося з моїм хлопцем! Нас просто розділили перед посадкою, і ніхто не пояснив чому";
- "Мені здається, що вони вибирають пасажирів випадково, тому що я регулярно отримую SSSS, хоча ніколи не бронюю в останній момент";
- "Я чув, що якщо один раз потрапив до цього списку, то наступного разу є велика ймовірність, що знову доведеться проходити перевірку".
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