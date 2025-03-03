Мужчина сказал жене, что заслуживает половину ее денег: как она отреагировала

Супруги, прожившие в браке 12 лет и воспитывающие двоих детей, долгое время следовали традиционной семейной модели. Муж был главным добытчиком, а жена занималась домашними делами и воспитанием детей.

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Неожиданный спор вспыхнул в одной семье после того, как муж заявил, что имеет право на половину дохода своей жены с новой работы. Реакция женщины была возмущенной, однако пользователи сети встали на сторону мужчины. Об этом пишет Daily Record.

Пара, состоящая в браке 12 лет и воспитывающая двоих детей, до недавнего времени придерживалась традиционной модели семейных отношений: муж обеспечивал семью, а жена занималась домом и детьми. Зарплата супруга поступала на общий счет, которым оба свободно пользовались, обеспечивая комфорт всей семье.

Однако, когда младший ребенок достиг школьного возраста, жена решила вернуться к работе. Супруги заранее договорились о равном распределении домашних обязанностей в случае ее трудоустройства. Женщина с воодушевлением планировала новую жизнь, включая траты на личные удовольствия и создание домашней библиотеки.

Иллюстративное фото Фото: doctorpiter

Неожиданно для женщины муж заявил, что поскольку все его доходы всегда делились поровну, то и ее зарплата должна подчиняться тому же принципу. Он подчеркнул, что если жена намерена оставить доход исключительно для себя, то и его участие в домашних делах больше не должно быть равным. Женщина назвала его "патриархальным женоненавистником" и пришла в ярость.

Обсуждая ситуацию на Reddit, мужчина получил поддержку от пользователей. Многие комментаторы согласились, что семейный бюджет должен оставаться общим. Один из них написал: "Она буквально воплотила старую шутку: "что мое — то мое, а что твое — то наше"". Другие подчеркивали, что финансовая прозрачность и равенство в браке должны быть обоюдными.

Однако нашлись и те, кто попытался понять позицию жены, предположив, что на протяжении всех лет брака она воспринимала доход мужа как семейный, но теперь хочет самостоятельности.

История вызвала оживленную дискуссию о финансовых отношениях в браке, роли партнеров и справедливости в распределении доходов. Многие пользователи отметили, что такие вопросы лучше обсуждать заранее, чтобы избежать подобных конфликтов.

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