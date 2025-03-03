Чоловік сказав дружині, що заслуговує на половину її грошей: як вона відреагувала

Подружжя, яке прожило у шлюбі 12 років і виховує двох дітей, тривалий час дотримувалося традиційної сімейної моделі. Чоловік був головним добувачем, а дружина займалася домашніми справами і вихованням дітей.

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Несподівана суперечка спалахнула в одній родині після того, як чоловік заявив, що має право на половину доходу своєї дружини з нової роботи. Реакція жінки була обуреною, проте користувачі мережі стали на бік чоловіка. Про це пише Daily Record.

Пара, яка перебуває у шлюбі 12 років і виховує двох дітей, донедавна дотримувалася традиційної моделі сімейних стосунків: чоловік забезпечував сім'ю, а дружина опікувалася домом і дітьми. Зарплата чоловіка надходила на спільний рахунок, яким обидва вільно користувалися, забезпечуючи комфорт усій родині.

Однак, коли молодша дитина досягла шкільного віку, дружина вирішила повернутися до роботи. Подружжя заздалегідь домовилося про рівний розподіл домашніх обов'язків у разі її працевлаштування. Жінка з натхненням планувала нове життя, включно з витратами на особисті задоволення і створенням домашньої бібліотеки.

Ілюстративне фото Фото: doctorpiter

Несподівано для жінки чоловік заявив, що оскільки всі його доходи завжди ділилися порівну, то і її зарплата повинна підкорятися тому ж принципу. Він наголосив, що якщо дружина має намір залишити дохід винятково для себе, то і його участь у домашніх справах більше не має бути рівною. Жінка назвала його "патріархальним жінконенависником" і розлютилася.

Обговорюючи ситуацію на Reddit, чоловік отримав підтримку від користувачів. Багато коментаторів погодилися, що сімейний бюджет має залишатися спільним. Один із них написав: "Вона буквально втілила старий жарт: "що моє — то моє, а що твоє — то наше"". Інші наголошували, що фінансова прозорість і рівність у шлюбі мають бути обопільними.

Однак знайшлися й ті, хто спробував зрозуміти позицію дружини, припустивши, що протягом усіх років шлюбу вона сприймала дохід чоловіка як сімейний, але тепер хоче самостійності.

Історія викликала жваву дискусію про фінансові взаємини в шлюбі, роль партнерів і справедливість у розподілі доходів. Багато користувачів зазначили, що такі питання краще обговорювати заздалегідь, щоб уникнути подібних конфліктів.

Раніше Фокус повідомляв, що чотири подруги купили будинки на одній вулиці. Сарабет Стін, Келлі Холбін, Крістен Вік'єрак і Ерінн Коттман стали зірками в соцмережах. Однак ідея бути сусідками виникла не відразу.

Також стало відомо, що сусіди знесли сарай і кинули залишки під двері власників. Роза Белл і її чоловік Мюррей були шоковані, побачивши в режимі онлайн через камери відеоспостереження, як їхній паркан і прибудову знищують підрядники. Конфлікт почався після того, як вони подали заявку на розширення ділянки.