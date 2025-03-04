Женщина обнаружила в стене то, что "было спрятано 50 лет" предыдущими хозяевами (фото)

Элеонора Уайз уже год живет в старинном доме вместе со своим женихом Ники Гузманом и сыном, купив недвижимость по выгодной цене. Здание пустовало свыше пяти лет и нуждалось в серьезном ремонте.

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29-летняя Элеонора Уайз, проживающая в старинном доме 1923 года постройки в Буффало (Нью-Йорк, США), сделала неожиданное открытие во время ремонта. Когда она решила снять верхние полки и демонтировала часть гипсокартона, то обнаружила встроенный книжный шкаф от пола до потолка, который, по словам девушки, был "спрятан как минимум 50 лет". Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

Уайз, которая живет в доме уже год вместе со своим женихом Ники Гузманом и сыном Стефаном, изначально приобрела жилье по сниженной цене. Здание стояло пустым более пяти лет и требовало серьезных вложений в ремонт. После заселения работы не закончились — лишь недавно Элеонора решила обновить одну из стен и случайно обнаружила зашитые полки.

"Мы были в восторге. Мы с партнером любим собирать антикварные вещи и читать, так что появление нового книжного шкафа — подарок судьбы. Теперь у нас гораздо больше места, чтобы хранить наши коллекции и любимые книги", — рассказала она.

Элеонора решила обновить одну из стен и случайно обнаружила зашитые полки Фото: Reddit

В своем посте на Reddit Элеонора попросила совет у пользователей, как лучше поступить с находкой: покрасить старинные полки в белый цвет, чтобы визуально освежить пространство, или потратить время и силы на их реставрацию, сохранив первоначальную деревянную фактуру. Подписчики платформы разделились во мнениях: одни рекомендуют белую краску, чтобы "осветлить комнату", а другие настаивают на восстановлении оригинальной древесины, отмечая, что такой раритет заслуживает бережного отношения.

Сама Уайз пока не приняла окончательное решение.

"Мы планируем тщательно осмотреть поверхность, ведь на ней может быть старая краска или потертости. Если дерево сохранилось в хорошем состоянии, мы его отшлифуем и покроем лаком. Если же потребуется более серьезное вмешательство, возможно, выберем покраску", — добавила она.

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