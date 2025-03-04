Жінка знайшла в стіні те, що "було заховано 50 років" попередніми господарями (фото)

Елеонора Вайз уже рік живе в старовинному будинку разом зі своїм нареченим Нікі Гузманом і сином, купивши нерухомість за вигідною ціною. Будівля пустувала понад п'ять років і потребувала серйозного ремонту.

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29-річна Елеонора Вайз, яка проживає в старовинному будинку 1923 року побудови в Баффало (Нью-Йорк, США), зробила несподіване відкриття під час ремонту. Коли вона вирішила зняти верхні полиці і демонтувала частину гіпсокартону, то виявила вбудовану книжкову шафу від підлоги до стелі, яка, за словами дівчини, була "захована щонайменше 50 років". Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Вайз, яка живе в будинку вже рік разом зі своїм нареченим Нікі Гузманом і сином Стефаном, спочатку придбала житло за зниженою ціною. Будівля стояла порожньою понад п'ять років і потребувала серйозних вкладень у ремонт. Після заселення роботи не закінчилися — лише нещодавно Елеонора вирішила оновити одну зі стін і випадково виявила зашиті полиці.

"Ми були в захваті. Ми з партнером любимо збирати антикварні речі та читати, тож поява нової книжкової шафи — подарунок долі. Тепер у нас набагато більше місця, щоб зберігати наші колекції та улюблені книги", — розповіла вона.

Елеонора вирішила оновити одну зі стін і випадково виявила зашиті полиці Фото: Reddit

У своєму пості на Reddit Елеонора попросила поради у користувачів, як краще вчинити зі знахідкою: пофарбувати старовинні полиці в білий колір, щоб візуально освіжити простір, або витратити час і сили на їхню реставрацію, зберігши первісну дерев'яну фактуру. Підписники платформи розділилися в думках: одні рекомендують білу фарбу, щоб "освітлити кімнату", а інші наполягають на відновленні оригінальної деревини, зазначаючи, що такий раритет заслуговує дбайливого ставлення.

Сама Вайз поки що не прийняла остаточного рішення.

"Ми плануємо ретельно оглянути поверхню, адже на ній може бути стара фарба чи потертості. Якщо дерево збереглося в хорошому стані, ми його відшліфуємо і покриємо лаком. Якщо ж буде потрібне більш серйозне втручання, можливо, виберемо фарбування", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я відмовилася від $50 млн і залишилася жити в самотньому особняку. На ділянці сім'ї Замміт могло бути побудовано близько 50 житлових будинків, проте подружжя вважало за краще зберегти своє унікальне житло.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.