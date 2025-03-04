В США мужчина поскользнулся и упал со скалы прямо на акулу (видео)

Группа туристов сплотилась на скалах, а в этот момент к берегу подплыла акула. Один из туристов не удержал равновесие и шлепнулся в воду.

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В штате Флорида в США произошел чрезвычайный случай. Турист упал со скалы в море на акулу, которая караулила у берега. Об этом сообщает Telegrafi.

Инцидент произошел среди белого дня. Группа туристов сплотилась на скалах, а один из них разместился на камнях у воды. В этот момент к берегу подплыла акула. Туристы восхитились увиденным.

В какой-то момент мужчина у берега поскользнулся на камнях и упал в воду, прямо на акулу, которая там была.

В результате падения испугались как акула, так и сам мужчина. Он успел быстро выбраться из воды до того, как акула сориентировалась в ситуации.

В результате происшествия никто не пострадал — разве что мужчина потерял белые кроксы, которые потом плавали на поверхности.

Напомним, что два российских туриста погибли на Филиппинах во время дайвинга. Один утонул, а на второго напали акулы. Представитель береговой охраны Филиппин рассказал, что инцидент произошел возле острова Верде.

Ранее также произошел инцидент с акулой на курортных островах Теркс и Кайкос. Морской хищник откусил руки 55-летней туристке, которая пыталась схватить акулу и сделать селфи.