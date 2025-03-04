В США чоловік послизнувся і впав зі скелі просто на акулу (відео)

Група туристів згуртувалася на скелях, а в цей момент до берега підпливла акула. Один із туристів не втримав рівновагу і шубовснув у воду.

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У штаті Флорида в США стався надзвичайний випадок. Турист впав зі скелі в море на акулу, яка чатувала біля берега. Про це повідомляє Telegrafi.

Інцидент трапився серед білого дня. Група туристів згуртувалася на скелях, а один з них розмістився на камінні біля води. В цей момент до берега підпливла акула. Туристи захопилися побаченим.

В якийсь момент чоловік біля берега послизнувся на камінні і впав у воду, просто на акулу, яка там була.

Внаслідок падіння злякалися як акула, так і сам чоловік. Він встиг швидко вибратися з води до того, як акула зорієнтувалася у ситуації.

В результаті пригоди ніхто не постраждав — хіба що чоловік загубив білі крокси, які потім плавали на поверхні.

Нагадаємо, що два російські туристи загинули на Філіппінах під час дайвінгу. Один потонув, а на другого напали акули. Представник берегової охорони Філіппін розповів, що інцидент стався біля острова Верде.

Раніше також стався інцидент з акулою на курортних островах Теркс і Кайкос. Морський хижак відкусив руки 55-річній туристці, яка намагалася схопити акулу і зробити селфі.