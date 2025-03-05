Унесла в сумке: посетительница украла дизайнерскую раковину из туалета ресторана (фото)

Роберт Мелман, имеющий более 25 лет опыта в гостиничном бизнесе, признается, что за свою карьеру сталкивался с разными случаями краж, но этот инцидент по-настоящему его потряс.

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Владелец ресторана Jardim Rodizio Grill в Манчестере (Великобритания), 72-летний Роберт Мелман был ошеломлен, обнаружив, что неизвестная женщина вынесла из заведения дизайнерскую раковину стоимостью 190,19 долларов. Об этом пишет New York Post.

Мужчина, работающий в гостиничном бизнесе более 25 лет, говорит, что за свою карьеру сталкивался с различными кражами, но такой случай оказался для него настоящим шоком.

По словам ресторатора, он узнал о пропаже после того, как одна из уборщиц прислала ему фотографию пустого места, где раньше стояла раковина.

Помимо самой раковины, исчезли и трубы, подведенные к ней Фото: SWNS

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, он увидел, как неизвестная женщина вечером 20 февраля зашла в туалет с большой черной сумкой, выглядевшей пустой, а спустя 10 минут вышла с той же сумкой, но уже заметно объемнее.

"Я видел многое в этом бизнесе: люди крали столовые приборы, бокалы, даже вино, но никогда не думал, что кто-то может унести целую раковину", — удивляется Роберт.

Помимо самой раковины, исчезли и трубы, подведенные к ней. Ресторатор предполагает, что воровка могла заранее изучить место и вернуться в другой день для совершения кражи.

Женщина зашла в туалет с большой черной сумкой, выглядевшей пустой, а спустя 10 минут вышла с той же сумкой, но уже заметно объемнее Фото: SWNS

Любопытно, что, покидая заведение, женщина остановилась у буфета, но не взяла оттуда ни кусочка еды.

"Слава богу, что ей не понадобилось что-то еще", — с долей иронии заметил Роберт.

Несмотря на произошедшее, владелец ресторана не стал обращаться в полицию, заявив, что у правоохранительных органов есть более важные дела. Однако это не первая кража в его заведении. Несколько месяцев назад у него украли электровелосипед стоимостью 3803,87 долларов, но в том случае полиции удалось задержать преступника.

"Я не уверен, стоит ли тревожить полицию из-за раковины", — заключил Роберт.

Ранее Фокус сообщал, что украденное золото нашли в ведре с одеждой. Кража произошла, когда хозяйка Сарина Чакингал с семьей отсутствовала. Воры проникли в дом, сняв черепицу с крыши.

Также стало известно, что мужчина намеренно взорвал свой дом. В день происшествия Эндрю МакКубин сообщил соседям, что чувствует запах газа, и даже пошутил, что они все взлетят на воздух. Коммунальные службы о проблеме он не предупредил.