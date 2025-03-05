Забрала в сумці: відвідувачка вкрала дизайнерську раковину з туалету ресторану (фото)

Роберт Мелман, який має понад 25 років досвіду в готельному бізнесі, зізнається, що за свою кар'єру стикався з різними випадками крадіжок, але цей інцидент по-справжньому його вразив.

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Власник ресторану Jardim Rodizio Grill у Манчестері (Велика Британія), 72-річний Роберт Мелман був приголомшений, виявивши, що невідома жінка винесла із закладу дизайнерську раковину вартістю 190,19 долара. Про це пише New York Post.

Чоловік, який працює в готельному бізнесі понад 25 років, каже, що за свою кар'єру стикався з різними крадіжками, але такий випадок виявився для нього справжнім шоком.

За словами ресторатора, він дізнався про зникнення після того, як одна з прибиральниць надіслала йому фотографію порожнього місця, де раніше стояла раковина.

Крім самої раковини, зникли і труби, підведені до неї Фото: SWNS

Переглянувши записи камер відеоспостереження, він побачив, як невідома жінка ввечері 20 лютого зайшла до туалету з великою чорною сумкою, що мала вигляд порожньої, а за 10 хвилин вийшла з тією ж сумкою, але вже помітно об'ємнішою.

"Я бачив багато чого в цьому бізнесі: люди крали столові прилади, келихи, навіть вино, але ніколи не думав, що хтось може забрати цілу раковину", — дивується Роберт.

Крім самої раковини, зникли і труби, підведені до неї. Ресторатор припускає, що злодійка могла заздалегідь вивчити місце і повернутися в інший день для скоєння крадіжки.

Жінка зайшла до туалету з великою чорною сумкою, що мала порожній вигляд, а через 10 хвилин вийшла з тією ж сумкою, але вже помітно об'ємнішою Фото: SWNS

Цікаво, що, залишаючи заклад, жінка зупинилася біля буфета, але не взяла звідти жодного шматочка їжі.

"Слава богу, що їй не знадобилося щось іще", — з часткою іронії зауважив Роберт.

Попри те, що сталося, власник ресторану не став звертатися в поліцію, заявивши, що у правоохоронних органів є важливіші справи. Однак це не перша крадіжка в його закладі. Кілька місяців тому у нього вкрали електровелосипед вартістю 3803,87 долара, але в тому випадку поліції вдалося затримати злочинця.

"Я не впевнений, чи варто турбувати поліцію через раковину", — підсумував Роберт.

Раніше Фокус повідомляв, що вкрадене золото знайшли у відрі з одягом. Крадіжка сталася, коли господиня Саріна Чакінгал із сім'єю була відсутня. Злодії проникли в будинок, знявши черепицю з даху.

Також стало відомо, що чоловік навмисно підірвав свій будинок. У день події Ендрю МакКубін повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував, що вони всі злетять у повітря. Комунальні служби про проблему він не попередив.