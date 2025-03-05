В Новой Зеландии 3,5-метровый дельфин запрыгнул в лодку с рыбаками и застрял

Вернуть дельфина в море рыбаки не смогли из-за его размеров. Они вызвали работников природоохранного агентства.

Related video

В Новой Зеландии рыбалка для трех мужчин закончилась "безумием", поскольку в их лодку прямо из воды запрыгнул 400-килограммовый дельфин. Об этом пишет CNN.

Рыбаки рыбачили на скалах на севере побережья Северного острова Новой Зеландии, а дельфины играли впереди. В какой-то момент мужчины услышали грохот и увидели, как один из них запрыгнул на борт.

"Решил заскочить на борт и поздороваться. Как молния, в нашей лодке оказался большой дельфин, который начал двигаться и крушить все вокруг", — рассказал один из рыбаков.

Но вернуть дельфина в море они не смогли из-за его размеров — он просто застрял.

Мужчины известили природоохранное агентство Новой Зеландии. По дороге они обливали дельфина водой и прикрыли от солнца полотенцем.

На берегу члены местного племени маори молились за дельфина, прежде чем его вернули в океан с помощью трактора. Дельфина назвали Тоху, что на языке маори означает "знак".

Напомним, что в США турист поскользнулся на скале и упал в море прямо на акулу, которая караулила у берега.