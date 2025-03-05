У Новій Зеландії 3,5-метровий дельфін застрибнув у човен з рибалками і застряг

Повернути дельфіна в море рибалки не змогли через його розміри. Вони викликали працівників природоохоронного агентства.

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У Новій Зеландії рибалка для трьох чоловіків закінчилася "божевіллям", оскільки в їхній човен просто з води застрибнув 400-кілограмовий дельфін. Про це пише CNN.

Рибалки рибалили скелі на півночі узбережжя Північного острова Нової Зеландії, а дельфіни бавилися попереду. В якийсь момент чоловіки почули грюкіт і побачили, як один із них застрибнув на борт.

"Вирішив заскочити на борт і привітатися. Неначе блискавка, у нашому човні опинився великий дельфін, який почав рухатися і трощити все довкола", — розповів один із рибалок.

Але повернути дельфіна в море вони не змогли через його розміри — він просто застряг.

Чоловіки сповістили природоохоронне агентство Нової Зеландії. Дорогою вони обливали дельфіна водою і прикрили від сонця рушником.

На березі члени місцевого племені маорі молилися за дельфіна, перш ніж його повернули в океан за допомогою трактора. Дельфіна назвали Тоху, що мовою маорі означає "знак".

Нагадаємо, що у США турист підсковзнувся на скелі і впав в море просто на акулу, яка чатувала біля берега.