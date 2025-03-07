Турист искупался в знаменитом фонтане Треви и устроил потасовку с полицейскими (фото)

Трое туристов попытались зайти в знаменитый римский фонтан, но их быстро заметила полиция и вывела. Однако один из них внезапно вырвался и прыгнул в воду.

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В Риме очередной турист решил проигнорировать запреты и окунуться в знаменитый фонтан Треви, но его выходка обернулась крупным штрафом и пожизненным запретом на посещение исторической достопримечательности. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 марта. Группа из трех туристов из Новой Зеландии решила зайти в воду культового римского фонтана, но была быстро замечена и выведена полицией. Однако один из них, 30-летний мужчина, неожиданно вырвался и вновь прыгнул в воду.

Как сообщает CNN, представитель римской полиции подтвердил, что турист находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате он был оштрафован на 500 евро (более 22 тысяч гривен) и получил пожизненный запрет на посещение фонтана Треви.

Иллюстративное фото Фото: Walter Leporati

Подобные случаи происходят не впервые. Несмотря на многочисленные предупреждающие таблички, туристы продолжают игнорировать запреты. В августе 2023 года путешественницу поймали за тем, что она перелезла через баррикаду, чтобы набрать воду прямо из фонтана.

Кроме того, фонтан Треви регулярно становится объектом протестных акций. Например, итальянский активист Грациано Чеккини дважды, в 2007 и 2017 годах, заливал его водой с красным красителем, чтобы привлечь внимание к проблемам коррупции в стране.

Издание отмечет, что фонтан Треви, построенный в 1762 году, остается одной из самых посещаемых достопримечательностей Рима, однако власти строго следят за его сохранностью и не допускают неуважительного поведения со стороны туристов.

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