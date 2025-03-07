Турист скупався у знаменитому фонтані Треві і влаштував бійку з поліцейськими (фото)

Троє туристів спробували зайти в знаменитий римський фонтан, але їх швидко помітила поліція і вивела. Однак один із них раптово вирвався і стрибнув у воду.

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У Римі черговий турист вирішив проігнорувати заборони і зануритися в знаменитий фонтан Треві, але його витівка обернулася великим штрафом і довічною забороною на відвідування історичної пам'ятки. Про це пише CNN.

Інцидент стався в неділю, 3 березня. Група з трьох туристів із Нової Зеландії вирішила зайти у воду культового римського фонтану, але її швидко помітила і вивела поліція. Однак один із них, 30-річний чоловік, несподівано вирвався і знову стрибнув у воду.

Як повідомляє CNN, представник римської поліції підтвердив, що турист перебував у стані алкогольного сп'яніння. У результаті його оштрафували на 500 євро (понад 22 тисячі гривень) і він отримав довічну заборону на відвідування фонтану Треві.

Ілюстративне фото Фото: Walter Leporati

Подібні випадки трапляються не вперше. Попри численні попереджувальні таблички, туристи продовжують ігнорувати заборони. У серпні 2023 року мандрівницю спіймали за тим, що вона перелізла через барикаду, щоб набрати воду просто з фонтану.

Крім того, фонтан Треві регулярно стає об'єктом протестних акцій. Наприклад, італійський активіст Граціано Чеккіні двічі, у 2007 і 2017 роках, заливав його водою з червоним барвником, щоб привернути увагу до проблем корупції в країні.

Видання зазначає, що фонтан Треві, побудований 1762 року, залишається однією з найвідвідуваніших пам'яток Риму, проте влада суворо стежить за його збереженням і не допускає неповажної поведінки з боку туристів.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи й вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.