Один на миллиард: как выглядит необычный подросток с синдромом оборотня (фото)

Индийский подросток имеет необычное заболевание, из-за которого его лицо на 95% покрывает волосы. Он один из 50 задокументированных людей с синдромом оборотня, зафиксированных со времен Средневековья.

Related video

18-летний подросток родом из Индии Лалит Патидар — обладатель самого волосатого среди людей (мужчин) лица, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Необычный парень имеет особое заболевание гипертрихоз, которое проявляется в чрезмерном росте волос и встречается у мужчин гораздо реже, чем у женщин. Однако Лапит от этого не страдает: парень сумел принять свое тело и полюбить его. Об особом подростке рассказали на сайте Книги рекордов Гиннеса 6 марта.

201,72 волоса на квадратный сантиметр — именно такие масштабы волосяного покрова на лице у Лалита, с которыми он сумел стать мировым рекордсменом. В процентном измерении — это 95% его лица. Такой случай, утверждают специалисты Книги рекордов Гиннеса, случается раз на миллиард.

Книга рекордов Гиннеса | подросток с синдромом оборотня

Несмотря на то, что Лалит выглядит очень необычно и даже может отпугивать других людей, он принимает то, кем он есть, хотя в детстве ему пришлось пройти через много испытаний: одноклассники не сразу восприняли его. Однако со временем люди поняли, что за мохнатым лицом скрывается совершенно обычный человек.

"Это только внешне я выгляжу иначе, но внутри я не отличаюсь", — говорит парень.

Иногда Лалит сталкивается с ситуацией, когда незнакомые люди говорят ему, чтобы он обрезал волосы и побрил лицо. Однако юноша этого делать не хочет и не планирует — по крайней мере, пока.

"Я говорю им, что мне нравится, какой я есть, и я не хочу менять свой облик", — говорит рекордсмен.

Семья полностью принимает юношу таким, какой он есть, и поддерживает его в выборе и мечтах.

Что такое синдром оборотня

Гипертрихоз (синдром оборотня) — заболевание, которое проявляется в чрезмерном росте волос, не свойственном определенному участку кожи и не соответствующем возрасту или полу. Не всегда это заболевание может проявляться на лице, порой это совсем другие участки кожи, например, грудь у женщин.

В открытых источниках пишет, что болезнь преимущественно случается у женщин, гораздо реже такие случаи фиксируют у представителей мужского пола. Поэтому случай Лалита из Индии — по-настоящему особенный.

Ранее Фокус рассказывал удивительную историю американки, которая смогла отрастить самые длинные усы в мире среди женщин.

Также известна история английской Рапунцель, которая смогла отрастить длинные волосы и покорить сердца мужчин.