Один на мільярд: як виглядає незвичайний підліток із синдромом перевертня (фото)

Індійський підліток має незвичайне захворювання, через яке його обличчя на 95% покриває волосся. Він один із 50 задокументованих людей із синдромом перевертня, зафіксованих від часів Середньовіччя.

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18-річний підліток родом із Індії Лаліт Патідар — володар найволохатішого серед людей (чоловіків) обличчя, занесений до Книги рекордів Гіннеса. Незвичайний хлопець має особливе захворювання гіпертрихоз, яке проявляється у надмірному рості волосся і трапляється у чоловіків набагато рідше, ніж у жінок. Однак Лапіт від цього не страждає: хлопець зумів прийняти своє тіло та полюбити його. Про особливого підлітка розповіли на сайті Книги рекордів Гіннеса 6 березня.

201,72 волосини на квадратний сантиметр — саме такі масштаби волосяного покриву на обличчі у Лаліта, з якими він зумів стати світовим рекордсменом. У відсотковому вимірі — це 95% його обличчя. Такий випадок, стверджують фахівці Книги рекордів Гіннеса, трапляється раз на мільярд.

Книга рекордів Гіннеса | підліток із синдромом перевертня

Попри те, що Лаліт виглядає дуже незвично і навіть може відлякувати інших людей, він приймає те, ким він є, хоча у дитинстві йому довелося пройти через багато випробувань: однокласники не одразу сприйняли його. Проте згодом люди зрозуміли, що за волохатим обличчям ховається абсолютно звичайна людина.

"Це тільки зовні я виглядаю інакше, але всередині я не відрізняюся", — каже хлопець.

Іноді Лаліт стикається із ситуацією, коли незнайомі люди кажуть йому, щоб він обрізав волосся та поголив обличчя. Однак юнак цього робити не хоче і не планує — принаймні, поки що.

"Я кажу їм, що мені подобається, який я є, і я не хочу змінювати свій вигляд", — каже рекордсмен.

Сім'я повністю приймає юнака таким, яким він є, і підтримує його у виборі та мріях.

Що таке синдром перевертня

Гіпертрихоз (синдром перевертня) — захворювання, яке проявляється в надмірному рості волосся, не властивому певній ділянці шкіри та не відповідному віку чи статі. Не завжди це захворювання може проявлятися на обличчі, часом це зовсім інші ділянки шкіри, наприклад, груди у жінок.

У відкритих джерелах пише, що хвороба переважно трапляється у жінок, набагато рідше такі випадки фіксують у представників чоловічої статі. Тому випадок Лаліта із Індії — по-справжньому особливий.

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