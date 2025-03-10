Самолет летел почти 10 часов, чтобы оказаться там, откуда он отправился: что стало причиной казуса

Через четыре часа после вылета самолет, который должен был доставить пассажиров в Индию, развернулся на 180 градусов и направился обратно в Чикаго.

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Рейс авиакомпании Air India 777 вылетел из аэропорта Чикаго по расписанию в 11:24 часов 5 марта и должен был пробыть в воздухе около 14 часов, чтобы прибыть после полуночи в индийский город Дели. Однако пассажирам пришлось пробыть в воздухе всего 10 часов, не достигнув пункта назначения. Причиной этого стали переполненные туалеты. О курьезном случае рассказало издание OMAAT 9 марта.

Сообщается, что самолет Air India 777 пролетел над Канадой, Лабрадорским морем и Гренландией, а потом должен был продолжить свое движение через Атлантику. Однако через 4 часа пребывания в воздухе ему пришлось развернуться и направиться обратно: выяснилось, что туалет 15-летнего самолета Boeing 777-300ER, который и совершал путешествие, был критически переполненным уже вскоре после вылета.

Когда самолет следовал через Гренландию, из 12 туалетов на борту воздушного судна работал только 1. Справиться с такой ситуацией в воздухе работники, обслуживающие рейс, не могли, а продолжать движение с забитыми туалетами до самой Индии было бы невозможным из-за многочисленных неудобств для пассажиров.

Об этом рассказали сами пассажиры, находившиеся на борту, официальная же позиция авиакомпании — "технические неисправности". Всего, по информации издания, на борту находилось не менее 300 человек.

В итоге, самолет пробыл в воздухе почти 10 часов — именно столько длилось путешествие чуть дальше от Гренландии и возвращение обратно в Чикаго. Там, на местном аэродроме, он и остался стоять: прошло почти 2 дня до того, как авиакомпания сумела ликвидировать "технические неисправности" и вернуть воздушное судно к дальнейшим полетам.

Напомним, ранее случился другой казус с компанией Air India. Тогда один из самолетов авиакомпании застрял под мостом в Дели. Соответствующее видео с инцидентом активно распространялось в сети.

Также ранее самолет авиакомпании Air India развернулся вскоре после того, как поднялся в воздух. Причиной этого стало то, что на борту обнаружили летучую мышь. Для ликвидации последствий пребывания летучей мыши в салоне самолета пришлось делать дезинфекцию.