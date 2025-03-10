Літак летів майже 10 годин, щоб опинитися там, звідки він відправився: що стало причиною казусу

Через чотири години після вильоту літак, який мав доправити пасажирів до Індії, розвернувся на 180 градусів і попрямував назад до Чикаго.

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Рейс авіакомпанії Air India 777 вилетів із аеропорту Чикаго за розкладом об 11:24 годині 5 березня і мав пробути у повітрі близько 14 годин, щоб прибути після півночі до індійського міста Делі. Однак пасажирам довелося пробути у повітрі лише 10 годин, не досягнувши пункту призначення. Причиною цього стали переповнені туалети. Про курйозний випадок розповіло видання OMAAT 9 березня.

Повідомляється, що літак Air India 777 пролетів над Канадою, Лабрадорським морем і Гренландією, а тоді мав продовжити свій рух через Атлантику. Однак через 4 години перебування у повітрі йому довелося розвернутися та попрямувати назад: з'ясувалося, що туалет 15-річного літака Boeing 777-300ER, який і здійснював мандрівку, був критично переповненим вже невдовзі після вильоту.

Коли літак прямував через Гренландію, з 12 туалетів на борту повітряного судна працював лише 1. Впоратися із такою ситуацією у повітрі працівники, що обслуговували рейс, не могли, а продовжувати рух із забитими туалетами до самої Індії було б неможливим через численні незручності для пасажирів.

Про це розповіли самі пасажири, що перебували на борту, офіційна ж позиція авіакомпанії — "технічні несправності". Всього, за інформацією видання, на борту перебувало щонайменше 300 людей.

У підсумку, літак пробув у повітрі майже 10 годин — саме стільки тривала подорож трохи далі від Гренландії та повернення назад до Чикаго. Там, на місцевому летовищі, він і залишився стояти: минуло майже 2 дні до того, коли авіакомпанія зуміла ліквідувати "технічні несправності" та повернути повітряне судно до подальших польотів.

Нагадаємо, раніше трапився інший казус із компанією Air India. Тоді один із літаків авіакомпанії застряг під мостом у Делі. Відповідне відео із інцидентом активно поширювалося у мережі.

Також раніше літак авіакомпанії Air India розвернувся невдовзі після того, як піднявся у повітря. Причиною цього стало те, що на борту виявили кажана. Для ліквідації наслідків перебування кажана у салоні літака довелося робити дезінфекцію.