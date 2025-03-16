Трое человек заявили, что были похищены "инопланетянами с клешнями краба" (фото)

Кельвин Паркер, Чарльз Хиксон и их знакомая Мария Блэр стали свидетелями явления, которое перевернуло их жизни. Они увидели синие мигающие огни и вскоре оказались на борту неизвестного космического корабля.

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11 октября 1973 года в городе Паскагула, штат Миссисипи (США), произошло одно из самых загадочных предполагаемых похищений людей инопланетянами. Спустя полвека это дело продолжает привлекать внимание уфологов, исследователей и широкой общественности. Об этой истории вспоминает Daily Star.

В ту ночь 19-летний Кельвин Паркер, 42-летний Чарльз Хиксон и их знакомая Мария Блэр стали свидетелями явления, которое перевернуло их жизни. По словам мужчин, на берегу реки Паскагула они увидели синие мигающие огни и заметили два овальных объекта, приближающихся к ним. Вскоре они оказались на борту неизвестного космического корабля, где, по их словам, их осматривали странные существа с серой кожей и клешнями, напоминающими крабовые.

Чарльз Хиксон утверждал, что эти существа подняли их на борт, словно роботы, взяв за предплечья. Там их исследовало нечто, похожее на большой плавающий глаз.

"Они осмотрели меня очень тщательно, как врач", — вспоминал Хиксон.

Келвину Паркеру было всего 19 лет, когда произошло это событие Фото: PA

Для Кельвина Паркера этот случай стал настоящим потрясением.

"Это полностью изменило мою жизнь", — говорил он.

Впоследствии Паркер долго избегал разговоров о случившемся, боясь насмешек, но спустя годы его супруга убедила его рассказать правду. В 2018 году он выпустил книгу Pascagoula — The Closest Encounter, в которой подробно описал свой опыт.

История предполагаемого похищения получила новый виток интереса после выхода документального сериала из четырех частей на Amazon Prime, посвященного этому загадочному инциденту. По словам авторов проекта, в ночь инцидента многие местные жители видели в небе странные объекты, происхождение которых так и не удалось объяснить.

Ранее Фокус сообщал, что похожий на планету НЛО завис над статуей Христа. Неопознанный объект, внешне схожий на Сатурн, четко выделялся на фоне ясного неба. Необычное зрелище быстро привлекло внимание пользователей соцсетей, вызвав бурное обсуждение.

Также стало известно, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.