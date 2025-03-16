Троє людей заявили, що були викрадені "інопланетянами з клешнями краба" (фото)

Кельвін Паркер, Чарльз Гіксон та їхня знайома Марія Блер стали свідками явища, яке перевернуло їхні життя. Вони побачили сині миготливі вогні і незабаром опинилися на борту невідомого космічного корабля.

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11 жовтня 1973 року в місті Паскагула, штат Міссісіпі (США), відбулося одне з найзагадковіших ймовірних викрадень людей інопланетянами. Через півстоліття ця справа продовжує привертати увагу уфологів, дослідників і широкої громадськості. Про цю історію згадує Daily Star.

Тієї ночі 19-річний Кельвін Паркер, 42-річний Чарльз Хіксон і їхня знайома Марія Блер стали свідками явища, яке перевернуло їхні життя. За словами чоловіків, на березі річки Паскагула вони побачили сині миготливі вогні та помітили два овальних об'єкти, що наближалися до них. Незабаром вони опинилися на борту невідомого космічного корабля, де, за їхніми словами, їх оглядали дивні істоти з сірою шкірою і клешнями, що нагадують крабові.

Чарльз Гіксон стверджував, що ці істоти підняли їх на борт, немов роботи, взявши за передпліччя. Там їх досліджувало щось, схоже на велике око, що плаває.

"Вони оглянули мене дуже ретельно, як лікар", — згадував Гіксон.

Келвіну Паркеру було всього 19 років, коли сталася ця подія Фото: PA

Для Кельвіна Паркера цей випадок став справжнім потрясінням.

"Це повністю змінило моє життя", — говорив він.

Згодом Паркер довго уникав розмов про те, що трапилося, боячись глузувань, але через роки його дружина переконала його розповісти правду. У 2018 році він випустив книжку Pascagoula — The Closest Encounter, у якій докладно описав свій досвід.

Історія ймовірного викрадення отримала новий виток інтересу після виходу документального серіалу з чотирьох частин на Amazon Prime, присвяченого цьому загадковому інциденту. За словами авторів проєкту, в ніч інциденту багато місцевих жителів бачили в небі дивні об'єкти, походження яких так і не вдалося пояснити.

Раніше Фокус повідомляв, що схожий на планету НЛО завис над статуєю Христа. Непізнаний об'єкт, зовні схожий на Сатурн, чітко виділявся на тлі ясного неба. Незвичайне видовище швидко привернуло увагу користувачів соцмереж, викликавши бурхливе обговорення.

Також стало відомо, що мільярдера звинуватили у спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.