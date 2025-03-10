Время остановилось: уникальная деревня с перекошенными домами покоряет туристов (фото)

Главным символом этого уголка является легендарный Кривой дом — ярко-оранжевое здание, которое будто вот-вот упадет, но остается непоколебимым на протяжении столетий.

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Расположенный в самом сердце графства Саффолк, Лавенхэм по праву считается одной из наиболее хорошо сохранившихся средневековых деревень Англии. Это место привлекает туристов своей богатой историей, характерной архитектурой и атмосферой, создающей ощущение путешествия во времени. Об этом пишет The Mirror.

Отличительной чертой Лавенхэма являются его перекошенные фахверковые дома, каждый из которых несет на себе отпечаток веков и создает уникальный облик деревни.

"Лучшая средневековая деревня Англии", привлекает путешественников своей причудливой архитектурой. Главный символ этого уголка — легендарный Кривой дом (The Crooked House), ярко-оранжевое здание, которое будто вот-вот упадет, но остается непоколебимым на протяжении столетий. Это место стало любимым у туристов и блогеров, стремящихся запечатлеть его необычный фасад.

Деревня привлекает туристов своей богатой историей, характерной архитектурой и атмосферой Фото: Blueprints Of Britain

Помимо Кривого дома, Лавенхэм славится своими живописными фахверковыми постройками, которые выглядят так, будто вышли из иллюстраций старинных сказок. В деревне находится и знаменитый Гилдхолл Корпуса Кристи — деревянное здание XVI века, наполненное историями, пережитыми за последние 500 лет. Не менее впечатляющей является церковь святых Петра и Павла — выдающийся образец поздней перпендикулярной готики.

Деревня известна и своими кинематографическими связями: ее улицы стали прообразом Годриковой впадины в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти". На экране Гилдхолл превратился в заброшенный дом родителей знаменитого волшебника.

Помимо богатой истории, Лавенхэм радует гостей уютными чайными комнатами, галереями искусства и независимыми магазинами, где можно найти уникальные предметы декора, одежду и сувениры. Местные рестораны предлагают блюда на любой вкус — от традиционной английской кухни до изысканных гастрономических изысков.

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Также стало известно, что выжженный участок земли купили за 1 миллион долларов. До возгорания на нем находился дом с четырьмя спальнями и тремя ванными. Однако пламя полностью разрушило здание, так же как и многие другие постройки в этом районе.