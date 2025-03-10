Час зупинився: унікальне село з перекошеними будинками підкорює туристів (фото)

Головним символом цього куточка є легендарний Кривий дім — яскраво-помаранчева будівля, що наче от-от упаде, але залишається непохитною впродовж століть.

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Розташований у самому серці графства Саффолк, Лавенгем по праву вважається одним із найбільш добре збережених середньовічних сіл Англії. Це місце приваблює туристів своєю багатою історією, характерною архітектурою і атмосферою, що створює відчуття подорожі в часі. Про це пише The Mirror.

Відмінною рисою Лавенхема є його перекошені фахверкові будинки, кожен з яких несе на собі відбиток століть і створює унікальний вигляд села.

"Найкраще середньовічне село Англії", приваблює мандрівників своєю химерною архітектурою. Головний символ цього куточка — легендарний Кривий будинок (The Crooked House), яскраво-помаранчева будівля, що ніби ось-ось впаде, але залишається непохитною протягом століть. Це місце стало улюбленим у туристів і блогерів, які прагнуть закарбувати його незвичайний фасад.

Село приваблює туристів своєю багатою історією, характерною архітектурою та атмосферою Фото: Blueprints Of Britain

Крім Кривого будинку, Лавенгем славиться своїми мальовничими фахверковими будівлями, які мають такий вигляд, ніби вийшли з ілюстрацій старовинних казок. У селі знаходиться і знаменитий Гілдхолл Корпусу Крісті — дерев'яна будівля XVI століття, наповнена історіями, пережитими за останні 500 років. Не менш дивовижною є церква святих Петра і Павла — видатний зразок пізньої перпендикулярної готики.

Село відоме і своїми кінематографічними зв'язками: його вулиці стали прообразом Годрикової западини у фільмі "Гаррі Поттер і Дари Смерті". На екрані Гілдголл перетворився на покинутий будинок батьків знаменитого чарівника.

Крім багатої історії, Лавенгем тішить гостей затишними чайними кімнатами, галереями мистецтва і незалежними магазинами, де можна знайти унікальні предмети декору, одяг і сувеніри. Місцеві ресторани пропонують страви на будь-який смак — від традиційної англійської кухні до вишуканих гастрономічних вишукувань.

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Також стало відомо, що випалену ділянку землі купили за 1 мільйон доларів. До загоряння на ній знаходився будинок із чотирма спальнями й трьома ванними. Однак полум'я повністю зруйнувало будівлю, так само як і багато інших споруд у цьому районі.