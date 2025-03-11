Мужчина ради эксперимента ел за 20 человек: как после этого изменился его вес (фото)

В результате эксперимента Эрик Ламкин потребил рекордные 50 408 калорий всего за 24 часа. Пищевой марафон имел очевидные физиологические последствия.

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Известный блогер Эрик Ламкин реализовал невероятный эксперимент, решив проверить физические возможности человеческого организма. В последнем видео он поставил перед собой чрезвычайную задачу — съесть более 50 тысяч калорий за одни сутки, что в 20 раз превышает среднесуточную норму взрослого мужчины (2500 калорий).

Гастрономический марафон начался с посещения McDonald's и Dunkin Donuts, где Эрик приобрел разнообразные продукты для первого приема пищи. Его завтрак состоял из двух горячих напитков, ассортимента сладкой выпечки и трех яичных сэндвичей McGriddle с беконом и сыром.

Ел за 20 человек

После короткой пробежки, чтобы активизировать метаболизм, Ламкин продолжил свое испытание, съев две миски хлопьев с протеиновым коктейлем, три порции McGriddle, HotPockets и несколько шоколадных батончиков. Уже на этом этапе экспериментатор приблизился к отметке в 20 000 калорий — это эквивалентно недельной норме калорий для среднестатистического человека.

Эрик Ламкин провел необычный эксперимент Фото: YouTube

"Я чувствую, что мой организм начинает протестовать, но мы только в начале пути", — комментировал Эрик, готовясь к следующему этапу испытания.

Обед блогера состоял из гигантского бургера, калорийная ценность которого достигала 9000 калорий. На этом этапе физиологические признаки перегрузки стали очевидными, в частности мужчина начал сильно потеть.

"Как и следовало ожидать, я чувствую себя сейчас просто ужасно", — признался Эрик после того, как угостился домашней пиццей и огромным печеньем с зефиром.

Результат эксперимента

В результате этого эксперимента Ламкин потребил рекордные 50 408 калорий всего за 24 часа. Удивительный пищевой марафон имел очевидные физиологические последствия: вес блогера увеличился на 13 килограммов, достигнув отметки 86 кг во время финального взвешивания.

Врачи предостерегают, что подобные эксперименты могут иметь серьезные последствия для здоровья, включая нагрузку на сердечно-сосудистую систему, печень и поджелудочную железу. Это не рекомендуется повторять в домашних условиях без медицинского наблюдения.

Напомним, ранее Фокус писал о 41-летней Нине Манро из Австралии, которая начала выпивать по четыре литра воды в день. Женщине казалось, что это поможет быстрее встать на ноги, а вместо этого попала в больницу.

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