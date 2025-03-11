Чоловік задля експерименту їв за 20 людей: як після цього змінилась його вага (фото)

У результаті експерименту Ерік Ламкін спожив рекордні 50 408 калорій всього за 24 години. Харчовий марафон мав очевидні фізіологічні наслідки.

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Відомий блогер Ерік Ламкін реалізував неймовірний експеримент, вирішивши перевірити фізичні можливості людського організму. В останньому відео він поставив перед собою надзвичайне завдання — з’їсти понад 50 тисяч калорій за одну добу, що у 20 разів перевищує середньодобову норму дорослого чоловіка (2500 калорій).

Гастрономічний марафон розпочався з відвідування McDonald's та Dunkin Donuts, де Ерік придбав різноманітні продукти для першого прийому їжі. Його сніданок складався з двох гарячих напоїв, асортименту солодкої випічки та трьох яєчних сендвічів McGriddle з беконом і сиром.

Їв за 20 людей

Після короткої пробіжки, щоб активізувати метаболізм, Ламкін продовжив своє випробування, з’ївши дві миски пластівців із протеїновим коктейлем, три порції McGriddle, HotPockets і декілька шоколадних батончиків. Уже на цьому етапі експериментатор наблизився до позначки у 20 000 калорій — це еквівалентно тижневій нормі калорій для середньостатистичної людини.

Ерік Ламкін провів незвичний експеримент Фото: YouTube

"Я відчуваю, що мій організм починає протестувати, але ми тільки на початку шляху", — коментував Ерік, готуючись до наступного етапу випробування.

Обід блогера складався з гігантського бургера, калорійна цінність якого сягала 9000 калорій. На цьому етапі фізіологічні ознаки перенавантаження стали очевидними, зокрема чоловік почав сильно пітніти.

"Як і слід було очікувати, я почуваюся зараз просто жахливо", — зізнався Ерік після того, як пригостився домашньою піцою та величезним печивом з зефіром.

Результат експерименту

У результаті цього експерименту Ламкін спожив рекордні 50 408 калорій всього за 24 години. Дивовижний харчовий марафон мав очевидні фізіологічні наслідки: вага блогера збільшилася на 13 кілограмів, досягнувши позначки 86 кг під час фінального зважування.

Лікарі застерігають, що подібні експерименти можуть мати серйозні наслідки для здоров'я, включаючи навантаження на серцево-судинну систему, печінку та підшлункову залозу. Це не рекомендовано повторювати в домашніх умовах без медичного нагляду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 41-річну Ніну Манро з Австралії, яка почала випивати по чотири літри води на день. Жінці здавалося, що це допоможе швидше стати на ноги, а натомість потрапила до лікарні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.