Женщина испытала шок, обнаружив в багажнике автомобиля неожиданного "пассажира" (видео)

Привычная поездка обернулась для женщины неожиданным кошмаром, когда, заглянув в багажник, она обнаружила там грызуна. В панике девушка отправила сообщение подруге, прося приехать и помочь ей справиться с ситуацией.

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Поездка в одиночку может быть стрессовой, особенно если в пути начинают раздаваться странные звуки из машины. Для одной женщины этот страх стал реальностью: она услышала царапающий звук, доносящийся из багажника, и решила проверить, что там находится. Своей находкой она поделилась в TikTok.

Испугавшись, девушка написала подруге, чтобы та приехала и поддержала ее. Когда та прибыла, она включила камеру и сняла момент, который стал настоящей интернет-сенсацией.

На видео, опубликованном в TikTok, видно, как женщины осторожно открывают багажник, ожидая худшего. Но то, что они там увидели, превзошло все их страхи — огромная крыса внезапно бросилась вглубь машины, спровоцировав крики девушек.

Зрители были потрясены, когда грызун с невероятной скоростью спрятался под кучу одежды.

Ролик моментально разлетелся по соцсетям, набрав более 4 млн просмотров в TikTok. В комментариях люди делились своими историями встреч с крысами в автомобилях. Одни шутливо предложили просто купить новую машину, другие серьезно предупредили, что грызуны могут повредить проводку, что чревато дорогостоящим ремонтом и даже опасностью на дороге.

"У меня такое было — крыса перегрызла кабель в электромобиле, ремонт обошелся в кругленькую сумму";

"Я открыл капот, чтобы долить воды, а там сидела огромная крыса! Думаю, весь район услышал мой крик";

"Они любят перегрызать провода. У нас отказали тормоза из-за крысы. Проверьте машину, прежде чем ехать".

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