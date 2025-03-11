Жінка здивувалася, помітивши в багажнику автомобіля несподіваного "пасажира" (відео)

Звична поїздка обернулася для жінки несподіваним жахіттям, коли, заглянувши в багажник, вона виявила там гризуна. У паніці дівчина відправила повідомлення подрузі, просячи приїхати й допомогти їй впоратися з ситуацією.

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Поїздка поодинці може бути стресовою, особливо якщо в дорозі починають лунати дивні звуки з машини. Для однієї жінки цей страх став реальністю: вона почула дряпаючий звук, що доноситься з багажника, і вирішила перевірити, що там знаходиться. Своєю знахідкою вона поділилася в TikTok.

Злякавшись, дівчина написала подрузі, щоб та приїхала і підтримала її. Коли та прибула, вона увімкнула камеру і зняла момент, який став справжньою інтернет-сенсацією.

На відео, опублікованому в TikTok, видно, як жінки обережно відчиняють багажник, очікуючи найгіршого. Але те, що вони там побачили, перевершило всі їхні страхи — величезний щур раптово кинувся вглиб машини, спровокувавши крики дівчат.

Глядачі були приголомшені, коли гризун з неймовірною швидкістю сховався під купу одягу.

Ролик моментально розлетівся соцмережами, набравши понад 4 млн переглядів у TikTok. У коментарях люди ділилися своїми історіями зустрічей зі щурами в автомобілях. Одні жартівливо запропонували просто купити нову машину, інші серйозно попередили, що гризуни можуть пошкодити проводку, що загрожує дорогим ремонтом і навіть небезпекою на дорозі.

"У мене таке було — щур перегриз кабель в електромобілі, ремонт обійшовся в кругленьку суму";

"Я відкрив капот, щоб долити води, а там сидів величезний щур! Думаю, весь район почув мій крик";

"Вони люблять перегризати дроти. У нас відмовили гальма через щура. Перевірте машину, перш ніж їхати".

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я знайшла сотні рідкісних прикрас на горищі. Колекцію виявили в одній з двох старовинних лакованих скринь, традиційно призначених для зберігання кімоно. Усередині був повний комплект ляльок і аксесуарів, прикрашених візерунками із золотого лаку на чорному тлі.

Також стало відомо, що жінка виявила в стіні те, що "було заховано 50 років" попередніми господарями. Елеонора Вайз уже рік живе в старовинному будинку разом зі своїм нареченим Нікі Гузманом і сином, купивши нерухомість за вигідною ціною. Будівля пустувала понад п'ять років і потребувала серйозного ремонту.