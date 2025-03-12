Соседи жаловались, а теперь гордятся: знаменитый "дом-пирог" снова сменил владельца (видео)

Дом, построенный в 2003 году, изначально вызвал недовольство соседей из-за своей нестандартной архитектуры, однако со временем стал местной достопримечательностью.

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В Дирфилде, северном пригороде Чикаго (Иллинойс, США), был продан необычный дом, известный как "дом-пирог" из-за своей клиновидной формы. Цена сделки составила 350 000 долларов – покупатель приобрел объект вскоре после его выставления на продажу. Об этом пишет UPI.

Дом, построенный в 2003 году, изначально вызвал недовольство соседей из-за своей нестандартной архитектуры, однако со временем стал местной достопримечательностью. При площади 1600 квадратных футов его самая узкая часть составляет всего три фута в ширину.

Внутри дом располагает двумя спальнями – одной на верхнем этаже и одной в подвале, а также двумя с половиной ванными комнатами. В дополнение к жилым помещениям на участке есть кирпичная дорожка, сарай для хранения вещей и парковка, рассчитанная на четыре автомобиля. Новый владелец также получит комплект современной кухонной техники из нержавеющей стали.

История продаж дома показывает колебания его стоимости: в 2004 году он был продан за 300 000 долларов, в 2007 – за 284 500, в 2020 – за 260 000, а в 2021 – за 295 000 долларов.

"Дом-пирог" даже засветился в американском телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon в 2020 году, где ведущий шутливо отметил, что это "единственная вещь в Америке, оставшаяся тощей во время карантина".

Администрация деревни Дирфилд отметила сделку, опубликовав видео в социальных сетях и назвав этот необычный объект "местной архитектурной жемчужиной".

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