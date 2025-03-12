Сусіди скаржилися, а тепер пишаються: знаменитий "будинок-пиріг" знову змінив власника (відео)

Будинок, побудований 2003 року, спочатку викликав невдоволення сусідів через свою нестандартну архітектуру, проте з часом став місцевою визначною пам'яткою.

Related video

У Дірфілді, північному передмісті Чикаго (Іллінойс, США), було продано незвичайний будинок, відомий як "будинок-пиріг" через свою клиноподібну форму. Ціна угоди склала 350 000 доларів — покупець придбав об'єкт незабаром після його виставлення на продаж. Про це пише UPI.

Будинок, побудований 2003 року, спочатку викликав невдоволення сусідів через свою нестандартну архітектуру, проте з часом став місцевою визначною пам'яткою. За площі 1600 квадратних футів його найвужча частина становить лише три фути завширшки.

Усередині будинок має дві спальні — одну на верхньому поверсі та одну в підвалі, а також дві з половиною ванні кімнати. На додаток до житлових приміщень на ділянці є цегляна доріжка, сарай для зберігання речей і стоянка, розрахована на чотири автомобілі. Новий власник також отримає комплект сучасної кухонної техніки з нержавіючої сталі.

Історія продажів будинку показує коливання його вартості: 2004 року його продали за 300 000 доларів, 2007-го — за 284 500, 2020-го — за 260 000, а 2021-го — за 295 000 доларів.

"Дім-пиріг" навіть засвітився в американському телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 2020 року, де ведучий жартівливо зауважив, що це "єдина річ в Америці, яка залишилася худою під час карантину".

Адміністрація села Дірфілд відзначила угоду, опублікувавши відео в соціальних мережах і назвавши цей незвичайний об'єкт "місцевою архітектурною перлиною".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив старий автобус на двоповерховий будинок своєї мрії. Чей Денн і його сім'я прибрали 28 пасажирських крісел. Після підняття даху і внутрішнього оздоблення в будинку на колесах з'явилися дві спальні, кабінет, кухня з барною стійкою, повноцінна ванна і горище для зберігання речей.

Також стало відомо, що багатомільйонний особняк на березі моря вирішили знести. Розкішне житло площею 5 100 квадратних футів із приголомшливим краєвидом на набережну було перетворено на руїни всього за два дні. Влада пішла на крайні заходи, щоб запобігти його обваленню.