Молодая пара купила дом возле свекрови: ее реакция заслуживает Оскар (видео)

Видео, на котором показана эмоциональная реакция матери на новость о переезде сына с семьей вблизи ее дома, стало настоящим хитом в социальных сетях.

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42-летний Эндрю Кордл и его 36-летняя жена Уитни приобрели дом по соседству с домом матери мужчины. Пара решила сделать ей сюрприз и пришла, как принято, "на знакомство" в гости с тарелкой печенья.

Сначала женщина выглядит озадаченной, но эта растерянность мгновенно сменяется безудержной радостью, когда Уитни объясняет: "Мы переезжаем вниз по улице". Взволнованная мать хлопает в ладоши и обнимает молодую пару.

Жилье вблизи свекрови

"Мы недавно приобрели жилье через два дома от сестры Эндрю, Табби, и через четыре — от его мамы, Сьюзен. Фактически мы заселяем целый район!" — рассказала Кордл в интервью изданию Newsweek.

С момента публикации видео собрало более 2,2 миллиона просмотров и более 200 тысяч лайков, вызвав оживленное обсуждение среди пользователей. Впрочем, реакции в комментариях оказались неоднозначными.

"Это был бы мой худший кошмар", — написал один пользователь, на что Эндрю с юмором ответил: "Ха-ха-ха, это точно не для всех";

Другой добавил: "Моя мама сказала, что если я так сделаю, в тот же день на ее доме появится табличка 'Продается';

Некоторые предостерегли: "Клянусь, это будет самой большой ошибкой в твоей жизни! Сейчас звучит замечательно, но не в будущем!".

Однако супруги уверены в своем решении: "Мы очень дружная семья, и нам это нравится. Даже 20 минут езды кажутся слишком далекими, когда двоюродные братья и сестры хотят поиграть вместе, а бабушки и дедушки — обнять внуков! Удобство, безопасность и близость — это то, что мы ценим, поэтому и решились на это!".

Другие истории

Многие пользователи TikTok поделились собственным положительным опытом.

"Мой сын купил дом рядом с нами, когда ему исполнилось 24 года. Старший брат переехал к нему. Теперь рядом со мной живут двое моих детей, которым уже за 30", — написала одна мама.

Другая женщина прокомментировала: "Мы только что купили дом на одной улице с братом моего мужа и его женой".

Напомним, британка Пенни Уилби призналась, что родители возвели для нее крошечный дом в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.