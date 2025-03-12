Молода пара купила будинок біля свекрухи: її реакція заслуговує на Оскар (відео)

Відео, на якому показано емоційну реакцію матері на новину про переїзд сина з родиною поблизу її дому, стало справжнім хітом у соціальних мережах.

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42-річний Ендрю Кордл та його 36-річна дружина Вітні придбали будинок по сусідству з оселею матері чоловіка. Пара вирішила зробити їй сюрприз і прийшла, як заведено, "на знайомство" у гості з тарілкою печива.

Спочатку жінка виглядає спантеличеною, але ця розгубленість миттєво змінюється на нестримну радість, коли Вітні пояснює: "Ми переїжджаємо вниз по вулиці". Схвильована мати плескає в долоні й обіймає молоду пару.

Житло поблизу свекрухи

"Ми нещодавно придбали житло через два будинки від сестри Ендрю, Таббі, і через чотири – від його мами, Сьюзен. Фактично ми заселяємо цілий район!" — розповіла Кордл в інтерв'ю виданню Newsweek.

З моменту публікації відео зібрало понад 2,2 мільйона переглядів і понад 200 тисяч вподобайок, викликавши жваве обговорення серед користувачів. Утім, реакції в коментарях виявилися неоднозначними.

"Це був би мій найгірший кошмар", — написав один користувач, на що Ендрю з гумором відповів: "Ха-ха-ха, це точно не для всіх";

Інший додав: "Моя мама сказала, що якщо я так зроблю, того ж дня на її будинку з'явиться табличка 'Продається";

Дехто застеріг: "Присягаюся, це буде найбільшою помилкою у твоєму житті! Зараз звучить чудово, але не в майбутньому!".

Однак подружжя впевнене у своєму рішенні: "Ми дуже дружня родина, і нам це подобається. Навіть 20 хвилин їзди здаються занадто далекими, коли двоюрідні брати і сестри хочуть погратися разом, а бабусі й дідусі — пригорнути онуків! Зручність, безпека та близькість — це те, що ми цінуємо, тому й зважилися на це!".

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Багато користувачів TikTok поділилися власним позитивним досвідом.

"Мій син купив будинок поруч із нами, коли йому виповнилось 24 роки. Старший брат переїхав до нього. Тепер поруч зі мною живуть двоє моїх дітей, яким уже за 30", — написала одна мама.

Інша жінка прокоментувала: "Ми щойно купили будинок на одній вулиці з братом мого чоловіка та його дружиною".

Нагадаємо, британка Пенні Вілбі зізналась, що батьки звели для неї крихітну оселю у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.