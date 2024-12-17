Подружжя придбало будинок за майже пів мільйона доларів: вид з вікна помешкання їх жахає

Чоловік стверджує, що перебуває на межі відчаю через бездіяльність влади, а його дружина постійно плаче.

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Подружжя Уолтер Браун і Шерон Келлі з Великої Британії шкодує, що переїхали в новобудову вартістю 358 000 фунтів стерлінгів (454 тисячі доларів) через "жахливий" вид з вікна. Про це пише Daily Star.

Пара переїхала до чотирикімнатного приватного будинку у грудні 2022 року, але з'ясувалось, що зі свого помешкання для них відкривається вид на "пустир", який використовували для незаконного викидання відходів.

"Це схоже на сміттєзвалище, там закопані матраци, там щебінь. Ми писали електронною поштою, телефонували, переслідували його (забудовника, — ред.), але це нікуди не привело. Забудовники кажуть, що майданчик використовувався сміттєвозами для незаконного викидання відходів, і що субпідрядники були призначені для очищення майданчика. Однак вони не назвали дату, коли це почнеться", — пояснив Уолтер.

Чоловік стверджує, що перебуває на межі відчаю через бездіяльність влади, а його дружина постійно плаче.

"Ми з нетерпінням чекали, щоб жити в новому будинку протягом декількох років. Перспектива жахлива, це дійсно так. Ми заплатили за цей будинок цілий статок", — зазначив Уолтер.

Уолтер Браун на пустирі Фото: З відкритих джерел

За його словами, забудовник вісім тижнів тому обіцяв прикрасити територію, проте до Різдва залишилося менше двох тижнів, а жодних ознак того, що роботи розпочнуться, немає.

Крім того, чого підкреслив, що на вулиці біля його будинку, незавершене асфальтування, а вуличне освітлення з'явилося лише "за останні три місяці".

Компанія забудовник повідомила, що працює над розв'язанням проблем, пов'язаних із земельною ділянкою,

"Наші підрозділи працювали на місці, і були призначені субпідрядники, які очистили ділянку та провели роботи з озеленення для покращення відповідної території… Це територія, яка є природною зоною дренажу поверхневих вод і призначена для забезпечення природної зони в межах забудови. Протягом зимових місяців рослинність відмирає і може виглядати непривабливо, тому ми плануємо привести цю територію до ладу", — заявили в компанії.

Нагадаємо, родина перетворила занедбаний японський будинок на затишне гніздечко.

Фокус також писав, що пара, яка роками збирала гроші на житло, виграла особняк за 3 млн фунтів.