Супруги приобрели дом за почти полмиллиона долларов: вид из окна квартиры их ужасает

Мужчина утверждает, что находится на грани отчаяния из-за бездействия властей, а его жена постоянно плачет.

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Супруги Уолтер Браун и Шэрон Келли из Великобритании жалеют, что переехали в новостройку стоимостью 358 000 фунтов стерлингов (454 тысячи долларов) из-за "ужасного" вида из окна. Об этом пишет Daily Star.

Пара переехала в четырехкомнатный частный дом в декабре 2022 года, но выяснилось, что из своего дома для них открывается вид на "пустырь", который использовали для незаконного выбрасывания отходов.

"Это похоже на свалку, там закопаны матрасы, там щебень. Мы писали по электронной почте, звонили, преследовали его (застройщика, — ред.), но это никуда не привело. Застройщики говорят, что площадка использовалась мусоровозами для незаконного выбрасывания отходов, и что субподрядчики были предназначены для очистки площадки. Однако они не назвали дату, когда это начнется", — пояснил Уолтер.

Мужчина утверждает, что находится на грани отчаяния из-за бездействия властей, а его жена постоянно плачет.

"Мы с нетерпением ждали, чтобы жить в новом доме в течение нескольких лет. Перспектива ужасная, это действительно так. Мы заплатили за этот дом целое состояние", — отметил Уолтер.

Уолтер Браун на пустыре Фото: Из открытых источников

По его словам, застройщик восемь недель назад обещал украсить территорию, однако до Рождества осталось меньше двух недель, а никаких признаков того, что работы начнутся, нет.

Кроме того, чего подчеркнул, что на улице возле его дома, незавершенное асфальтирование, а уличное освещение появилось лишь "за последние три месяца".

Компания застройщик сообщила, что работает над решением проблем, связанных с земельным участком,

"Наши подразделения работали на месте, и были назначены субподрядчики, которые очистили участок и провели работы по озеленению для улучшения соответствующей территории... Это территория, которая является естественной зоной дренажа поверхностных вод и предназначена для обеспечения природной зоны в пределах застройки. В течение зимних месяцев растительность отмирает и может выглядеть непривлекательно, поэтому мы планируем привести эту территорию в порядок", — заявили в компании.

Напомним, семья превратила заброшенный японский дом в уютное гнездышко.

Фокус также писал, что пара, которая годами копила деньги на жилье, выиграла особняк за 3 млн фунтов.