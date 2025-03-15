"Самая большая" в мире пантера удивляет габаритами: ходят слухи, что она съела человека (фото)

Лишний вес хищницы вызвал волну критики в китайском зверинце: многие утверждают, что животных там явно перекармливают.

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"Самую большую" в мире пантеру с удивительными габаритами показали посетителям в зоопарке Чэнду, что в Китае. Люди начали распускать слухи, что хищница с большим животом съела человека, однако работники зверинца опровергли это и сообщили, что уже посадили ее на диету. Об этом пишет издание Daily Star.

Вес животного вызвал волну критики: многие утверждают, что обитателей зоопарка перекармливают.

"Мы сокращаем количество еды! Начнем с уменьшения говядины и других продуктов", — заявили смотрители зоопарка, реагируя на обращение гостей.

"Я очень смеялся. Думал, что она беременна, но оказалось, что это просто избыточный вес", — написал один из пользователей социальных сетей. Другой посоветовал: "Пожалуйста, попросите ее больше тренироваться". Следующий поинтересовался: "Не съела ли она кого-то?".

Огромная пантера напугала посетителей зоопарка

Зоозащитники усомнились в методах работы зоопарка и призвали к расследованию: "Зверинец нужно проверить на жестокое обращение с животными".

Напомним, ранее Фокус сообщал об уникальном случае в австралийском парке дикой природы Алтина, который расположен в Новом Южном Уэльсе. Там чрезвычайно редкая самка лемура неожиданно родила тройню. Специалисты парка планируют провести ДНК-тестирование для установления отцовства, поскольку обстоятельства этого события остаются загадочными.

Тем временем зоопарк в немецком Нюрнберге оказался в центре скандала после того, как администрация объявила о планах сократить почти половину популяции гвинейских павианов из имеющихся 45 особей.