"Найбільша" в світі пантера дивує габаритами: ходять чутки, що вона зʼїла людину (фото)

Зайва вага хижачки викликала хвилю критики у китайському звіринці: багато хто стверджує, що тварин там явно перегодовують.

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"Найбільшу" в світі пантеру з дивовижними габаритами показали відвідувачам у зоопарку Ченду, що в Китаї. Люди почали розпускати чутки, що хижачка з великим животом з’їла людину, однак працівники звіринцю заперечили це й повідомили, що вже посадили її на дієту. Про це пише видання Daily Star.

Вага тварини викликала хвилю критики: багато хто стверджує, що мешканців зоопарку перегодовують.

"Ми скорочуємо кількість їжі! Почнемо зі зменшення яловичини та інших продуктів", – заявили доглядачі зоопарку, реагуючи на звернення гостей, які почали бити на сполох.

"Я дуже сміявся. Думав, що вона вагітна, але виявилося, що це просто надмірна вага", — написав один із користувачів соціальних мереж. Інший порадив: "Будь ласка, попросіть її більше тренуватися". Наступний поцікавився: "Чи не з'їла вона когось?".

Величезна пантера налякала відвідувачів зоопарку

Зоозахисники засумнівалися у методах роботи зоопарку і закликали до розслідування: "Звіринець потрібно перевірити на жорстоке поводження з тваринами".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про унікальний випадок в австралійському парку дикої природи Алтіна, що розташований у Новому Південному Вельсі. Там надзвичайно рідкісна самка лемура неочікувано народила трійню. Спеціалісти парку планують провести ДНК-тестування для встановлення батьківства, оскільки обставини цієї події залишаються загадковими.

Тим часом зоопарк у німецькому Нюрнберзі опинився в центрі скандалу після того, як адміністрація оголосила про плани скоротити майже половину популяції гвінейських павіанів із наявних 45 особин.