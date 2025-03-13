Родители подарили сыну необычного домашнего питомца, который разрушил их дом (видео)

Кэмерон Клиффорд и его жена не ожидали, что осьминог, которого они подарили сыну, полностью изменит их жизнь. Покупка необычного домашнего животного принесла семье как радость, так и неожиданные трудности.

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Многие дети мечтают о домашних животных, но среди традиционных просьб о кошках, собаках или хомяках редко можно услышать желание завести осьминога. Однако для семьи Клиффорд это стало реальностью. Их сын, Кэл, с трехлетнего возраста мечтал о необычном питомце, и в итоге его родители, Кэмерон Клиффорд и его жена, решили исполнить его желание. Об этом они рассказали в одном из видео в TikTok.

11 октября 2023 года, в девятый день рождения Кэла, в их доме появился осьминог по имени Терранс. Это событие стало началом необычного приключения, которое принесло семье как радость, так и неожиданные трудности.

Проблемы начались, когда родители Кэла узнали, что Терранс на самом деле была самкой. Спустя некоторое время она отложила яйца, и семья неожиданно стала владельцами не одного, а пятидесяти детенышей. Содержать такую большую "семью" оказалось непросто: дом Клиффордов заполнили импровизированные аквариумы, счета за воду выросли, а из-за высокой влажности возникли небольшие пожары в электросети.

"Не заводите осьминога, если не готовы одновременно потерять сон и деньги на колледж для своих детей", — пошутил Кэмерон Клиффорд после того, как их семейный TikTok-аккаунт @doctoktopus стал вирусным.

Однако для любителей морской фауны исход был предсказуем. Самки осьминогов, отложив яйца, вскоре умирают. 22 апреля 2024 года Терранс, ставшая звездой соцсетей, скончалась. В сети семья поделилась своими чувствами о потере необычного питомца.

"Этот день был очень печальным. Терранс прожила еще 135 дней после откладки яиц", — написали Клиффорды. Они рассказали, что имя для осьминога выбрал Кэл в честь героя из книги, которую недавно прочитал.

Несмотря на многочисленные трудности, семья любила Терранс как полноценного члена семьи. Их дом, пострадавший от разливов воды и перебоев в электросети, превратился в миниатюрный океанариум. Но даже после смерти Терранс семья продолжила заботиться о ее потомстве. Удивительно, но около половины малышей осьминога выжили, что привлекло внимание исследователей.

Сейчас активность на TikTok-аккаунте семьи снизилась, а в последнем обновлении в июле 2024 года Клиффорды сообщили, что детеныши осьминога уже подросли.

Ранее Фокус сообщал, что супруги заметили на заднем дворе слона и жирафа. Деон Гелденбойс и Ким Смит живут недалеко от заповедника. По их словам, на своем дворе они встречали львицу, жирафа, циветту, дикобраза, а также огромного африканского слона.

Также стало известно, что кошка "села" в поезд и проехала 28 километров до другого города. Майкл Харди заметил, что Тилли движется по железной дороге. Вскоре стало ясно, что она запрыгнула в вагон поезда и отправилась в столицу.