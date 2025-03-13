Батьки подарували синові незвичайного домашнього улюбленця, який зруйнував їхній будинок (відео)

Кемерон Кліффорд і його дружина не очікували, що восьминіг, якого вони подарували синові, повністю змінить їхнє життя. Купівля незвичайної домашньої тварини принесла родині як радість, так і несподівані труднощі.

Related video

Багато дітей мріють про домашніх тварин, але серед традиційних прохань про кішок, собак чи хом'яків рідко можна почути бажання завести восьминога. Однак для сім'ї Кліффорд це стало реальністю. Їхній син, Кел, з трирічного віку мріяв про незвичайного улюбленця, і зрештою його батьки, Кемерон Кліффорд і його дружина, вирішили виконати його бажання. Про це вони розповіли в одному з відео в TikTok.

11 жовтня 2023 року, у дев'ятий день народження Кела, у їхньому будинку з'явився восьминіг на ім'я Терранс. Ця подія стала початком незвичайної пригоди, яка принесла родині як радість, так і несподівані труднощі.

Проблеми почалися, коли батьки Кела дізналися, що Терранс насправді була самкою. Через деякий час вона відклала яйця, і сім'я несподівано стала власниками не одного, а п'ятдесяти дитинчат. Утримувати таку велику "сім'ю" виявилося непросто: будинок Кліффордів заповнили імпровізовані акваріуми, рахунки за воду зросли, а через високу вологість виникли невеликі пожежі в електромережі.

"Не заводьте восьминога, якщо не готові одночасно втратити сон і гроші на коледж для своїх дітей", — пожартував Кемерон Кліффорд після того, як їхній сімейний TikTok-акаунт @doctoktopus став вірусним.

Однак для любителів морської фауни результат був передбачуваний. Самки восьминогів, відклавши яйця, незабаром помирають. 22 квітня 2024 року Терранс, яка стала зіркою соцмереж, померла. У мережі сім'я поділилася своїми почуттями про втрату незвичайного вихованця.

"Цей день був дуже сумним. Терранс прожила ще 135 днів після відкладання яєць", — написали Кліффорди. Вони розповіли, що ім'я для восьминога вибрав Кел на честь героя з книжки, яку нещодавно прочитав.

Попри численні труднощі, сім'я любила Терранс як повноцінного члена сім'ї. Їхній будинок, що постраждав від розливів води та перебоїв в електромережі, перетворився на мініатюрний океанаріум. Але навіть після смерті Терранс сім'я продовжила піклуватися про її потомство. Дивно, але близько половини малюків восьминога вижили, що привернуло увагу дослідників.

Зараз активність на TikTok-акаунті сім'ї знизилася, а в останньому оновленні в липні 2024 року Кліффорди повідомили, що дитинчата восьминога вже підросли.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя помітило на задньому дворі слона і жирафа. Деон Гелденбойс і Кім Сміт живуть недалеко від заповідника. За їхніми словами, на своєму подвір'ї вони зустрічали левицю, жирафа, дикобраза, а також величезного африканського слона.

Також стало відомо, що кішка "сіла" в поїзд і проїхала 28 кілометрів до іншого міста. Майкл Гарді помітив, що Тіллі рухається залізницею. Незабаром стало зрозуміло, що вона застрибнула у вагон поїзда і вирушила до столиці.