Слишком близко: водителя оштрафовали на $110 тысяч за движение рядом с другой машиной

Случай вызвал резонанс, поскольку сумма штрафа оказалась в два раза выше стоимости автомобиля, которым управлял водитель.

Related video

В Швейцарии адвокат из кантона Ааргау был оштрафован на 109 500 долларов за опасное вождение. Нарушение заключалось в том, что он на протяжении полутора миль ехал слишком близко к автомобилю перед ним на автомагистрали, соблюдая дистанцию всего в 26–40 футов на скорости до 74 миль в час. Инцидент произошел в 2023 году. Об этой истории вспоминает Oddity Central.

Случай вызвал резонанс, поскольку сумма штрафа оказалась в два раза выше стоимости автомобиля BMW 540d, которым управлял водитель. В Швейцарии штрафы рассчитываются в зависимости от налогооблагаемого дохода нарушителя, чтобы санкции были ощутимы как для богатых, так и для бедных. Учитывая годовой доход адвоката в 1,8 миллиона долларов, суд определил дневную ставку штрафа в 2328 долларов и постановил выплатить 50 таких ставок.

Адвокат пытался оспорить решение, утверждая, что законодательство страны не содержит четких норм, определяющих допустимую дистанцию между автомобилями. Однако Верховный суд Швейцарии оставил в силе первоначальное постановление.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Полицейские представили в суд фотографии, на которых видно, что автомобиль адвоката двигался вплотную к другому транспортному средству, что и стало основанием для наказания. Помимо основного штрафа, нарушителю придется оплатить судебные издержки в размере 14 500 долларов.

Единственным смягчающим обстоятельством стало то, что выплата штрафа отсрочена на два года. Это означает, что адвокату придется заплатить указанную сумму только в том случае, если он совершит повторное правонарушение в этот период.

Ранее Фокус сообщал, что украденное золото нашли в ведре с одеждой. Кража произошла, когда хозяйка Сарина Чакингал с семьей отсутствовала. Воры проникли в дом, сняв черепицу с крыши.

Также стало известно, что мужчина намеренно взорвал свой дом. В день происшествия Эндрю МакКубин сообщил соседям, что чувствует запах газа, и даже пошутил, что они все взлетят на воздух. Коммунальные службы о проблеме он не предупредил.