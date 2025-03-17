Занадто близько: водія оштрафували на $110 тисяч за рух поруч з іншою машиною

Випадок викликав резонанс, оскільки сума штрафу виявилася вдвічі вищою за вартість автомобіля, яким керував водій.

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У Швейцарії адвоката з кантону Ааргау оштрафували на 109 500 доларів за небезпечне водіння. Порушення полягало в тому, що він протягом півтори милі їхав надто близько до автомобіля перед ним на автомагістралі, дотримуючись дистанції лише у 26-40 футів на швидкості до 74 миль на годину. Інцидент стався у 2023 році. Про цю історію згадує Oddity Central.

Випадок викликав резонанс, оскільки сума штрафу виявилася вдвічі вищою за вартість автомобіля BMW 540d, яким керував водій. У Швейцарії штрафи розраховуються залежно від оподатковуваного доходу порушника, щоб санкції були відчутні як для багатих, так і для бідних. Враховуючи річний дохід адвоката в 1,8 мільйона доларів, суд визначив денну ставку штрафу у 2328 доларів і постановив виплатити 50 таких ставок.

Адвокат намагався оскаржити рішення, стверджуючи, що законодавство країни не містить чітких норм, що визначають допустиму дистанцію між автомобілями. Однак Верховний суд Швейцарії залишив чинною початкову постанову.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Поліцейські представили до суду фотографії, на яких видно, що автомобіль адвоката рухався впритул до іншого транспортного засобу, що і стало підставою для покарання. Крім основного штрафу, порушнику доведеться сплатити судові витрати в розмірі 14 500 доларів.

Єдиною пом'якшувальною обставиною стало те, що виплату штрафу відтерміновано на два роки. Це означає, що адвокату доведеться заплатити зазначену суму тільки в тому разі, якщо він вчинить повторне правопорушення в цей період.

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