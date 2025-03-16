Мужчина оставил дверь открытой, а когда вернулся, то был шокирован: что он увидел (видео)

Житель Флориды лишь на время отвернулся, а потом увидел, что в его дом пробрался незваный гость — большая рептилия.

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В американском городе Форт-Майерс, расположенном в округе Ли на юго-западе штата Флорида, произошел инцидент с участием владельца частного дома и хищника, который прорвался в его дом. Житель Форт-Майерса был вынужден бороться с незваным гостем палкой, чтобы вытолкать его из своей кухни. О курьезном случае рассказало местное издание local10 12 марта.

Житель Флориды, Пол Куинн, находился у себя дома и занимался обычными будничными делами. Он решил, что нужно проветрить дом, поэтому открыл дверь, которая вела на задний двор дома, и оставил ее так на некоторое время.

Когда Пол отошел на некоторое время, чтобы проверить свою электронную почту на наличие новых сообщений, то вдруг почувствовал, что на него кто-то смотрит. Когда он повернул голову, то увидел, что на него пялился никто иной, как огромное пресмыкающееся — аллигатор, достигавший длиной почти двух футов (более полуметра).

Выяснилось, что хищник пробил ширму, которая стояла между дверями, чтобы не пропускать насекомых в дом, и заполз в дом. Там он решил направиться на кухню, где его и застал шокированный Пол.

Однако американец не растерялся и схватил длинный предмет, похожий на палку, которым и оборонялся от зубастого пресмыкающегося. Аллигатор барахтался по полу и крутился, пытаясь атаковать мужчину.

Пол позвонил в полицию, чтобы те пришли ему на помощь. В конце концов, аллигатора поймал охотник из Флоридской рыбной и дикой природы. Он забрал крокодила с собой и поместил в безопасное место.

Затем мужчина жаловался на то, что ему пришлось убирать много слизи с кухонных поверхностей, по которым барахталось пресмыкающееся.

О похожем инциденте с участием аллигатора Фокус рассказывал 15 марта. Случай также случился во Флориде, где курьер, доставлявший пиццу, не смог выполнить заказ из-за того, что ему препятствовал крокодил, который раскинулся на дороге.

Ранее Фокус выяснял, что аллигаторы — довольно изобретательные животные, которые обладают определенными хитростями, помогающими им заманивать людей к воде, чтобы там атаковать.