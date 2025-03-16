Чоловік лишив двері відчиненими, а коли повернувся, то був шокований: що він побачив (відео)

Мешканець Флориди лише на який час відвернувся, а потім побачив, що до його дому пробрався непроханий гість — велика рептилія.

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В американському місті Форт-Маєрс, що розташоване в окрузі Лі на південному заході штату Флорида, трапився інцидент за участі власника приватного будинку та хижака, який прорвався до його оселі. Мешканець Форт-Маєрса був змушений боротися із непроханим гостем палкою, аби виштовхати його зі своєї кухні. Про курйозний випадок розповіло місцеве видання local10 12 березня.

Мешканець Флориди, Пол Квінн, перебував у себе вдома та займався звичайними буденними справами. Він вирішив, що потрібно провітрити оселю, тому відчинив двері, які вели на задній двір будинку, та залишив їх так на деякий час.

Коли Пол відійшов на деякий час, щоб перевірити свою електронну пошту на наявність нових повідомлень, то раптом відчув, що на нього хтось дивиться. Коли він повернув голову, то побачив, що на нього вирячився ніхто інший, як величезний плазун — алігатор, що сягав довжиною майже двох футів (понад пів метра).

З'ясувалося, що хижак пробив ширму, яка стояла між дверима, аби не пропускати комах до оселі, та заповз до будинку. Там він вирішив попрямувати на кухню, де його й застав шокований Пол.

Проте американець не розгубився та схопив довгий предмет, схожий на палку, яким і оборонявся від зубатого плазуна. Алігатор борсався по підлозі та крутився, намагаючись атакувати чоловіка.

Пол зателефонував до поліції, аби ті прийшли йому на допомогу. Зрештою, алігатора впіймав мисливець з Флоридської рибної та дикої природи. Він забрав крокодила із собою та помістив у безпечне місце.

Потім чоловік скаржився на те, що йому довелося прибирати багато слизу із кухонних поверхонь, по яких борсався плазун.

Про схожий інцидент за участю алігатора Фокус розповідав 15 березня. Випадок також трапився у Флориді, де кур'єр, який доставляв піцу, не зміг виконати замовлення через те, що йому перешкоджав крокодил, який розкинувся на дорозі.

Раніше Фокус з'ясовував, що алігатори — доволі винахідливі тварини, які володіють певними хитрощами, що допомагають їм заманювати людей до води, аби там атакувати.