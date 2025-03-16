Мужчина ушел на рыбалку и исчез: как он выжил после 95 дней в открытом океане (видео)

Перуанский рыбак Максимо Напа исчез 7 декабря, а о его судьбе не было известно до 12 марта. Мужчину нашли почти в 1100 км от собственного дома у берегов Эквадора, он был сильно обезвоженным и в критическом состоянии.

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Перуанский рыбак Максимо Напа провел 95 дней в открытых водах Тихого океана, где ему пришлось поедать насекомых, птиц и морских черепах, а также собирать дождевую воду, чтобы выжить. Об этом сообщает издание Reuters.

Журналисты пишут, что господин Напа вышел на своей лодке из перуанского города Маркона 7 декабря 2024 года и планировал провести рыболовный рейд продолжительностью в две недели. Сделав запасы для рейда, он отправился в открытый океан, но на десятый день его лодка попала в шторм. Когда мужчина не вернулся в согласованный срок, его семья начала поиски, но все было тщетно.

Однако 12 марта рыболовный патруль из Эквадора наткнулся на лодку господина Напы почти в 1100 км от его родного города. Мужчину нашли с признаками сильного обезвоживания и в критическом состоянии, впоследствии доставили в больницу.

"Я не хотел умирать. Ел насекомых, птиц, и в крайних случаях — черепах", — рассказывает рыбак, добавив, что собирал дождевую воду и пытался выжить, хотя последние 15 дней до своего спасения провел без еды.

Мужчина добавляет, что он старался думать о своей семье — о двухмесячной внучке и своей пожилой матери, а также просил Бога дать ему шанс выжить.

"Я каждый день думал о своей матери. Я благодарен Богу за то, что он дал мне второй шанс", — сказал господин Напа.

Мать рыбака Елена Кастро рассказала местным перуанским медиа, что все в семье пытались быть оптимистами, что Максимо вернется домой. Но со временем некоторые из них "начали терять надежду".

"Я сказала Господу, независимо от того, жив он или мертв, просто принеси его ко мне, даже если это просто для того, чтобы увидеть его. Но мои дочери никогда не теряли веры. Они постоянно говорили мне: мама, он вернется, он вернется", — сказала она TV Peru.

Сейчас господин Напа находится в городе Пайта в Эквадоре, где должен пройти дополнительные медицинские проверки. После того, как состояние мужчины улучшится, он сможет вернуться домой.

Ранее сообщалось, что мужчину нашли чудом после 67 дней в открытом море. После длительных и безрезультатных поисков, мужчину случайно нашли рыбаки за 820 км от точки, куда он пытался добраться. Турист смог выжить, однако сильно похудел и был очень слабым.

Впоследствии стало известно, как заблудившийся турист выжил в горах, 10 дней питаясь снегом и зубной пастой. За спасение туриста, который застрял в горах, его семья заплатила 11 тысяч долларов. Ранее местные власти ввели запрет на посещение опасного района, пообещав применять к нарушителям административные санкции.