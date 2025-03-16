Чоловік пішов на риболовлю і зник: як він вижив після 95 днів у відкритому океані (відео)

Перуанський рибалка Максімо Напа зник 7 грудня, а про його долю не було відомо до 12 березня. Чоловіка знайшли за майже 1100 км від власного дому біля берегів Еквадору, він був сильно зневодненим і в критичному стані.

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Перуанський рибалка Максімо Напа провів 95 днів у відкритих водах Тихому океані, де йому довелося поїдати комах, птахів і морських черепах, а також збирати дощову воду, аби вижити. Про це повідомляє видання Reuters.

Журналісти пишуть, що пан Напа вийшов на своєму човні з перуанського міста Маркона 7 грудня 2024 року та планував провести риболовний рейд тривалістю у два тижні. Зробивши запаси для рейду, він відправився у відкритий океан, але на десятий день його човен потрапив у шторм. Коли чоловік не повернувся в погоджений термін, його сім'я розпочала пошуки, але все було марно.

Однак 12 березня рибальський патруль з Еквадору натрапив на човен пана Напи за майже 1100 км від його рідного міста. Чоловіка знайшли з ознаками сильного зневоднення та в критичному стані, згодом доправили до лікарні.

"Я не хотів помирати. Їв комах, птахів, і в крайніх випадках — черепах", — розповідає рибалка, додавши, що збирав дощову воду і намагався вижити, хоча останні 15 днів до свого порятунку провів без їжі.

Чоловік додає, що він старався думати про свою родину — про двомісячну онуку та свою літню матір, а також просив Бога дати йому шанс вижити.

"Я щодня думав про свою матір. Я вдячний Богу за те, що він дав мені другий шанс", — сказав пан Напа.

Мати рибалки Елена Кастро розповіла місцевим перуанським медіа, що всі у сім'ї намагалися бути оптимістами, що Максімо повернеться додому. Та з часом деякі з них "почали втрачати надію".

"Я сказала Господу, незалежно від того, живий він чи мертвий, просто принеси його до мене, навіть якщо це просто для того, щоб побачити його. Але мої доньки ніколи не втрачали віри. Вони постійно казали мені: мамо, він повернеться, він повернеться", — сказала вона TV Peru.

Наразі пан Напа перебуває у місті Пайта в Еквадорі, де має пройти додаткові медичні перевірки. Після того, як стан чоловіка покращиться, він зможе повернутися додому.

Раніше повідомлялося, що чоловіка знайшли дивом після 67 днів у відкритому морі. Після тривалих і безрезультатних пошуків, чоловіка випадково знайшли рибалки за 820 км від точки, куди він намагався дістатися. Турист зміг вижити, однак сильно схуд і був дуже слабким.

Згодом стало відомо, як заблукалий турист вижив у горах, 10 днів харчуючись снігом і зубною пастою. За порятунок туриста, який застряг у горах, його сім'я заплатила 11 тисяч доларів. Раніше місцева влада ввела заборону на відвідування небезпечного району, пообіцявши застосовувати до порушників адміністративні санкції.