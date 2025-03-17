Добровольцам платят 5000 евро за лежание на специальной кровати: в чем подвох (фото)

Во время эксперимента добровольцев размещают в специальных контейнерах, похожих на ванны, покрытых водонепроницаемой тканью.

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Европейское космическое агентство (ESA) приглашает смельчаков принять участие в необычном эксперименте — провести 10 дней на специальной водяной кровати. За эту миссию участники получат вознаграждение в размере 5000 евро. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследование под названием "Вивальди III" проходит в космической клинике "Медес" при университетской больнице Тулузы. Его цель — изучить влияние длительной невесомости на человеческий организм без необходимости отправлять участников в космос.

Во время эксперимента добровольцев размещают в специальных контейнерах, похожих на ванны, покрытых водонепроницаемой тканью. Они погружаются в воду до верхней части туловища, держа голову и руки над поверхностью. Такая позиция создает ощущение плавания без опоры — подобное тому, что испытывают астронавты на Международной космической станции.

Во время эксперимента добровольцев размещают в специальных контейнерах, похожих на ванны Фото: European Space Agency

"В течение всех 10 дней участники остаются в таком положении внутри наполненных водой контейнеров. Для приема пищи они используют специальную плавательную доску и подушку для шеи", — объясняют представители ESA.

Общая продолжительность пребывания добровольцев в больнице составляет 21 день: пять дней подготовительных измерений, 10 дней непосредственного эксперимента и еще пять дней для восстановления и итоговых исследований.

"В невесомости тела астронавтов претерпевают существенные изменения из-за отсутствия гравитации — уменьшается плотность мышц и костей, может меняться форма глазных яблок", — отмечают ученые.

Кстати, этот эксперимент имеет важное значение не только для космической отрасли. Результаты исследований могут стать основой для разработки новых методов лечения пациентов, которые длительное время прикованы к постели, пожилых людей и лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Всего в исследовании примут участие 20 добровольцев, каждый из которых получит вознаграждение и сделает свой вклад в развитие медицины.

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