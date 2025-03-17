Добровольцям платять 5000 євро за лежання на спеціальному ліжку: в чому підступ (фото)

Під час експерименту добровольців розміщують в спеціальних контейнерах, схожих на ванни, вкритих водонепроникною тканиною.

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Європейське космічне агентство (ESA) запрошує сміливців взяти участь у незвичайному експерименті — провести 10 днів на спеціальному водяному ліжку. За цю місію учасники отримають винагороду у розмірі 5000 євро. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Дослідження під назвою "Вівальді III" проходить у космічній клініці "Медес" при університетській лікарні Тулузи. Його мета — вивчити вплив тривалої невагомості на людський організм без необхідності відправляти учасників у космос.

Під час експерименту добровольців розміщують в спеціальних контейнерах, схожих на ванни, вкритих водонепроникною тканиною. Вони занурюються у воду до верхньої частини тулуба, тримаючи голову та руки над поверхнею. Така позиція створює відчуття плавання без опори — подібне до того, що відчувають астронавти на Міжнародній космічній станції.

Під час експерименту добровольців розміщують в спеціальних контейнерах, схожих на ванни Фото: European Space Agency

"Протягом усіх 10 днів учасники залишаються в такому положенні всередині наповнених водою контейнерів. Для прийому їжі вони використовують спеціальну плавальну дошку та подушку для шиї", — пояснюють представники ESA.

Загальна тривалість перебування добровольців у лікарні становить 21 день: п'ять днів підготовчих вимірювань, 10 днів безпосереднього експерименту та ще п'ять днів для відновлення та підсумкових досліджень.

"У невагомості тіла астронавтів зазнають суттєвих змін через відсутність гравітації – зменшується щільність м'язів і кісток, може змінюватися форма очних яблук", — зазначають науковці.

До речі, цей експеримент має важливе значення не лише для космічної галузі. Результати досліджень можуть стати основою для розробки нових методів лікування пацієнтів, які тривалий час прикуті до ліжка, людей похилого віку та осіб із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Загалом у дослідженні візьмуть участь 20 добровольців, кожен з яких отримає винагороду та зробить свій внесок у розвиток медицини.

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