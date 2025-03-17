На аукционе продали целую "викторианскую деревню": сколько за нее заплатили (фото)

Более 50 детализированных сцен с аутентичными фасадами и интерьерами магазинов станут частью первого в Великобритании исторического парка с полным погружением в атмосферу прошлого.

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Легендарная викторианская деревня, ранее являвшаяся частью тематического парка Flambards в Корнуолле (Великобритания), нашла нового владельца после продажи на аукционе. Экспонаты, ожидаемая стоимость которых составляла 10 000 фунтов стерлингов, были приобретены компанией Kynren. Об этом пишет What’s The Jam.

Коллекция, включающая более 50 детализированных сцен с аутентичными фасадами и интерьерами магазинов, станет частью первого в Великобритании исторического тематического парка с живыми актерами. Ожидается, что деревня получит вторую жизнь в новом туристическом проекте, запуск которого запланирован на 2026 год.

"Мы рады объявить о приобретении знаменитой викторианской деревни Flambards. Это позволит сохранить выдающуюся коллекцию и представить ее в совершенно новом формате", – заявил представитель Kynren.

Люди смогут заглянуть в аутентичные лавки Фото: Jam Press

После закрытия парка Flambards из-за роста расходов и снижения числа посетителей судьба деревни оставалась неопределенной. Однако теперь этот уникальный уголок прошлого займет центральное место в историческом тематическом парке, который предложит гостям погружение в атмосферу викторианской эпохи.

Посетители смогут прогуляться по мощеным улочкам Фото: Jam Press

Посетители смогут прогуляться по мощеным улочкам, заглянуть в аутентичные лавки, услышать звуки и истории того времени, а также стать частью живых сцен, которые перенесут их в прошлое.

"Это будет история, подобной которой вы никогда раньше не видели", – подытожили в компании Kynren.

Открытие обновленного аттракциона намечено на 2026 год.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина обнаружил загадочное сооружение в своем саду. Он взялся за расчистку своего участка, убирая старые кусты и тяжелые камни. В процессе он наткнулся на большое каменное сооружение под землей, которое, как ему показалось, могло быть древним захоронением.

Также стало известно, что внутри особняка более чем 400-летней давности нашли "заброшенную" библиотеку. Городской исследователь показал гостиную с роялем в центре комнаты, камином, приставным столиком и зелеными стенами, украшенными картинами. Красный ковер, постеленный поверх деревянных полов, добавляет атмосферу уюта в этот когда-то оживленный дом.